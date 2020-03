La Bolivie annonce la fermeture de ses frontières et d’autres mesures contre le coronavirus

Ce sont les symptômes du coronavirus 0:31

(CNN espagnol) – La présidente par intérim de la Bolivie, Jeanine Áñez, a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus dans le pays.

À partir de ce mardi, les frontières du pays seront fermées aux étrangers pendant 48 heures. Seuls les citoyens et résidents boliviens peuvent entrer, qui doivent se soumettre aux protocoles de santé mis en œuvre par le ministère de la Santé et l’Organisation mondiale de la santé.

De plus, dans 72 heures à partir de mardi, tous les vols internationaux et nationaux seront suspendus, ainsi que le transport terrestre interministériel et interprovincial de passagers. Seul le transport de marchandises sera autorisé pour assurer l’approvisionnement de la population.

A partir du 18 mars, la journée de travail dans les secteurs public et privé sera réduite: elle débutera à 8h00. et se terminera à 13 h, heure locale. Les marchés, supermarchés et centres d’approvisionnement ne resteront ouverts que jusqu’à 15h00. La circulation des véhicules sera restreinte à partir de 18 h 00. jusqu’à 5 heures du matin, à l’exception des personnes qui, en raison des caractéristiques de leur emploi ou de leurs besoins de santé, nécessitent une mobilisation.

Áñez a déclaré que les mesures seront en vigueur jusqu’au 31 mars initialement et a demandé à la police et aux forces armées la collaboration maximale dans leur application.

.