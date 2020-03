La Bolivie laisse ses élections présidentielles sans date en raison de la pandémie Covid-19

Les Boliviens devront attendre pour élire un président.

Après la décision du gouvernement de Jeanine Áñez de déclarer une quarantaine de 14 jours pour contenir l’expansion du coronavirus dans le pays, le Tribunal suprême électoral de Bolivie (TSE) a décidé le report des élections qui devaient se tenir le 3 mai. .

Le président du TSE, Salvador Romero, a expliqué que la nouvelle date sera convenue avec les forces politiques du pays.

Romero a fait cette annonce lors d’une conférence de presse à La Paz peu de temps après que le président intérimaire du pays a décrété ce dimanche et pendant 14 jours une mise en quarantaine totale pour empêcher la propagation du coronavirus en Bolivie, qui jusqu’au 21 mars a 19 cas confirmés.

Cette situation empêche de poursuivre le calendrier électoral comme prévu, y compris la date du 3 mai pour l’élection du président, du vice-président et des parlementaires, a déclaré Romero.

Jusqu’au samedi 21 mars, les Boliviens sont sortis pour accomplir leurs tâches de routine. BBC / .

Le TSE a publié une déclaration qui dit:

“La Chambre plénière du Tribunal électoral suprême a pris note de la décision du gouvernement de déclarer une quarantaine avec restriction des activités pendant 14 jours à partir de demain [por el domingo 22 de marzo].

«Cette mesure, résultat d’une situation sans précédent dans le monde, empêche l’Agence électorale de poursuivre les travaux préparatoires au processus électoral dont le jour du scrutin a été fixé au dimanche 3 mai.

“Compte tenu de cette situation, le Tribunal suprême électoral décide, à titre exceptionnel et exceptionnel, de suspendre le calendrier et le calendrier électoral pour une période de 14 jours, à compter de 00h00 le dimanche 22 mars. Dans le même temps, il exprime son engagement à reprendre toutes ses activités dès que les conditions minimales seront remplies.

Depuis le 18 mars, la Bolivie est en quarantaine partielle. BBC / .

Date du consensus

Romero a demandé que la nouvelle date de vote résulte d’un dialogue avec les principales forces politiques du pays, selon des critères tels que l’impartialité – afin de ne bénéficier à aucun d’entre eux ou de ne leur porter préjudice – et l’expérience d’autres pays dans une situation similaire.

“De solides critères techniques et scientifiques”, a souligné Romero, en plus d’une loi qui sort du Parlement bolivien pour un nouvel appel aux urnes avec la “certitude” que la situation dans le pays permet dans la mesure du possible.

“Le Tribunal suprême électoral est convaincu que, en cette heure grave, tous les acteurs politiques, les institutions, les forces vives de la société (…) nous saurons résister à l’assaut de la pandémie et nous organiserons également un processus électoral propre et transparent. “A déclaré Romero.

Élections de l’an dernier

L’appel aux élections du 3 mai est intervenu après l’annulation de celles du 20 octobre dernier, dans lesquelles Evo Morales a été déclaré vainqueur pour un quatrième mandat consécutif.

Evo Morales a démissionné de la présidence bolivienne le 10 novembre, lors de ce qu’il a lui-même qualifié de coup d’État contre lui. BBC / .

L’arrêt de la diffusion des résultats préliminaires le soir des élections et le changement de tendance en faveur de la victoire de Morales au premier tour lors de sa reprise ont déclenché des allégations de fraude.

Le président de l’époque a annoncé sa démission en novembre et a dénoncé qu’il avait été contraint de quitter le pouvoir par un coup d’État pour le renverser et le priver d’une victoire aux urnes sous la pression de la police et des chefs militaires, entre autres.

La Bolivie est en situation d’urgence nationale pour lutter contre le coronavirus, avec une quarantaine de quelques heures par jour à partir du 18 mars, qui sera toute la journée du dimanche, dans une sorte de couvre-feu qui empêche les citoyens de quitter leur domicile en toute sécurité quelques exceptions.

BBC

Visitez notre couverture spéciale