La bougie espagnole conserve ses options de médailles à la Coupe du monde de Geelong | Sports pratiques

Les températures élevées, la pluie et les vents instables sur la ville australienne de Geelong, ont causé la suspension du cinquième jour du Championnat du monde de voile des classes olympiques 49er, 49er FX et Nacra 17, laissant intactes les options de Médaille des équipes espagnoles des 49e et 49e FX, situés respectivement troisième et deuxième du général, lors de la dernière journée.

Cette journée, qui aura lieu ce samedi et qui est longue, est prévue deux manches pour les trois modalités avant le début des différentes Course aux médailles, dernier manga à double score auquel participent les dix premiers de chaque classe, à 14h00 (16h00 heure péninsulaire)

Le couple espagnol formé par Támara Echegoyen et Paula Barceló en compétition dans la classe féminine (49er FX) occupe la deuxième place à seulement deux points des leaders, les Britanniques Charlotte Dobson et Saskia Tidey, gardant intactes leurs options pour monter sur le podium, grâce à la belle performance qu’ils font.

L’orensana, championne du monde en 2016, n’a pas oublié la Coupe du monde de l’an dernier au cours de laquelle la blessure de son partenaire les a laissés sans options. Maintenant, il est prudent et reconnaît que, “Il est important de participer à une Coupe du monde, mais nous devons penser au-delà. C’est un bon entraînement avec les meilleures équipes qui se battent pour être aux Jeux de Tokyo. “

“Nous devons faire un bon championnat qui nous donne confiance en notre travail et nous nous battrons chaque jour pour nous améliorer. Nous allons simplement à l’eau, faisons nos régates et essayons de tirer des leçons de nos erreurs “, a déclaré l’espagnol.

Botín y López, tiers

De son côté, le duo composé des Cantabriques Diego Botín et les coruñés Iago López Marra est troisième en classe 49er. Bien qu’ils soient à dix points de la médaille d’argent, ils n’abandonnent rien et veulent améliorer la quatrième place remportée par le passé. De plus, vos options d’être dans le Jeux olympiques L’été prochain, ils restent intacts.

En catamarans mixtes Nacra17le canari Tara Pacheco et Barcelone Florian Trittel ils vont essayer de jouer un bon rôle dans les deux manches prévues pour la dernière journée et améliorer leur huitième position actuelle, pour contester la Course aux médailles finale

Le quatrième et dernier couple présent au Championnat du monde de Geelong est formé par Patricia Suárez et Nicole Van der Velden en compétition dans la classe 49er FX. Cependant, les Espagnols sont classés 24, loin des médailles.

Classement général

– Classe 49er

.1. Benjamin Blidstein / David Hussl (AUT) 27 points

.2. Peter Burling / Blair Tuke (NZL) 28

.3. Diego Botín / Iago López-Marra (ESP) 38

-Classe 49er FX

.1. Charlotte Dobson / Saskia Tidey (GBR) 17 points

.2. Támara Echegoyen / Paula Barceló (ESP) 19

.3. Anne Schutt / Iben Nielsen (DIN) 41

….

24. Patricia Suárez / Nicole Van der Velden (ESP) 127

-Classe Nacra17

.1. John Gimson / Anna Burnet (GBR) 37 points

.2. Nathan Outteridge / Haylee Outteridge (AUS) 48

.3. Jason Waterhouse / Lisa Darmanin (AUS) 56

…..

.8. Tara Pacheco / Florian Trittel (ESP) 82.

practicodeporte@efe.com