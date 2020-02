La Bourse espagnole cède 0,13% malgré des gains en Asie et à Wall Street | Économie

Le principal indicateur de la Bourse espagnole, l’IBEX 35, baisse de 0,13% après ouverture et maintient le niveau de 9 500 points, malgré les gains enregistrés sur les marchés asiatiques et à Wall Street, sur une journée à la que les investisseurs connaîtront la Chine et le prix du pétrole.

Plus précisément, à 9h15, le sélective national perd 11,50 points, soit 0,13%, et se situe à 9 552 unités. Malgré cette légère baisse, la sélective parvient à maintenir ses résultats annuels, qui sont désormais à 0,01%.