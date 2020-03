La bourse Vamos reconnaît le dépassement de Pedro qui fait déjà 10 km sur son vélo adapté | Sports pratiques

Grâce au sport et à la capacité de surmonter, Pedro Vázquez, un jeune homme qui est passé d’un fauteuil roulant pour parcourir 10 kilomètres avec son vélo adapté a reçu le Allez bourse cette subvention Colacao et le Conseil supérieur du sport (CSD), avec le Fondation Jeunes Sports.

Pedro Vázquez est né avec paralysie cérébraleIl a passé des années à passer des médecins aux salles d’opération et a passé jusqu’à cinq ans en fauteuil roulant. Quelque chose qui a changé quand il a vu dans le sport une porte à sa rééducation.

La promotion et la mise en valeur des valeurs et de la pratique sportive auprès des jeunes en Espagne est l’un des objectifs de ce type de bourses, encadrées dans le Initiative BAD 2020. Par conséquent, Pedro Vázquez, à côté de ENKI Club va réaliser son rêve, voyager Camino de Santiago comme un moyen de rendre visible la lutte pour l’égalité, d’augmenter les discussions dans les écoles et d’encourager l’initiative d’augmenter les activités de création d’entreprise. Le départ aura lieu à León prochain Vendredi 6 mars.

Contre les inégalités

Avec le sport, Pedro Vázquez a rencontré des limites et des obstacles. Cependant, avec sa mère Eva, Pedro Vázquez et le Fondation Abrente a lancé la création du Club ENKI. Un club qui veut empêcher d’autres enfants d’être dans la même situation d’inégalité.

ENKI, depuis sa création organise un carrière populaire, la plus multidisciplinaire de Galice, et à laquelle tout le monde peut participer, sans distinction et sur un pied d’égalité.

Afin de réaliser le Camino de Santiago et ainsi réaliser son grand rêve, Pedro Vázquez et le Club ENKI ont besoin du matériel nécessaire pour se denturer dans cette aventure. Cependant, ce matériau composé de deux Joelettes et une vélo à main, sera décerné par la bourse Vamos. De cette façon, le club peut partir de León et mettre le cap sur le but.

practicodeporte@efe.com