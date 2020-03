La Californie ferme ses barrages contre le coronavirus

La mesure s’applique également aux cavistes; Les restaurants devraient ouvrir à mi-capacité afin qu’il y ait suffisamment d’espace entre les convives pour éviter la propagation du Covid-19.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a appelé à la fermeture temporaire de tous les bars et établissements vinicoles de l’État, ainsi qu’à la réduction de la moitié de la capacité des restaurants afin qu’il y ait suffisamment de distance entre les clients.

Lors d’une conférence de presse, il a réitéré que les adultes de plus de 65 ans devraient rester isolés à la maison, car c’est le groupe de la population qui a le plus de risques de contracter le virus.

Il a reconnu que ce sont des mesures difficiles pour la population, cependant, elles doivent être prises, pour réduire le risque que le coronavirus se propage rapidement dans l’État.

Le gouverneur @GavinNewsom et les responsables de la santé de l’État font le point sur la réponse de l’État à #COVID ー 19. https://t.co/XfeGbgdA2F

– Bureau du gouverneur de Californie (@CAgovernor) 15 mars 2020

À ce jour, il y a 338 personnes infectées par Covid-19 dans tout l’État, et six personnes ont perdu la vie, ajoutant qu’il est convaincu que les établissements et la population adopteront ces mesures préventives, car pour le moment ils n’ont pas établi de fermeture totale des entreprises, mais si nécessaire sera analysé. (Ntx.)

NOUVEAU: Les personnes de 65 ans et plus ou vulnérables à #COVID ー 19 doivent pratiquer l’isolement à domicile.

Les bars, les boîtes de nuit, les établissements vinicoles et les brasseries devraient fermer en Californie.

Restaurants – concentrez-vous sur les plats à emporter pour ceux qui s’isolent. Maximisez la distance sociale.

– Gavin Newsom (@GavinNewsom) 15 mars 2020