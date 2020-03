La Californie ordonne à ses près de 40 millions d’habitants de rester chez eux pour empêcher la propagation du coronavirus

USA demande aux citoyens de retourner dans le pays au milieu 0:23

(CNN) – L’État le plus peuplé des États-Unis a ordonné à ses près de 40 millions d’habitants de rester chez eux pour empêcher la propagation du coronavirus.

L’ordonnance du gouverneur de Californie Gavin Newsom représente les premières restrictions d’État obligatoires émises aux États-Unis pour aider à lutter contre l’épidémie. Prévu pour entrer en vigueur jeudi à minuit, il comprend des dérogations pour les services essentiels comme la sécurité publique et les soins médicaux.

Dix-neuf personnes sont décédées et plus de 900 ont été testées positives pour le coronavirus en Californie. Les restrictions, qui resteront en vigueur jusqu’à nouvel ordre, interviennent un jour après que Newsom a averti que plus de la moitié de l’État devrait attraper le virus dans deux mois.

Les services essentiels seront ouverts

En vertu de la commande, les services essentiels tels que les stations-service, les pharmacies, les supermarchés, les marchés de producteurs, les banques alimentaires, les dépanneurs et les restaurants avec service de livraison à domicile resteront ouverts. Il en sera de même pour les banques, les administrations locales qui fournissent des services et les organismes chargés de l’application des lois.

Les services non essentiels tels que les restaurants, bars, gymnases et centres de congrès seront fermés.

Le gouverneur demande un navire médical à la marine américaine. USA

L’ordre de Newsom vient après avoir demandé au président Donald Trump d’envoyer un navire médical de la Marine pour fournir plus d’options de soins de santé à l’État, avertissant que plus de la moitié de la population californienne pourrait l’attraper en deux mois.

“Nous prévoyons qu’environ 56% de la population de notre État (25,5 millions de personnes) sera infectée par le virus sur une période de huit semaines”, a-t-il déclaré mercredi dans une lettre à Trump lui demandant d’envoyer le navire de l’USNS Mercy Hospital au port. de Los Angeles pour une utilisation jusqu’au 1er septembre.

La Californie a aidé des personnes rentrant aux États-Unis depuis l’étranger et a besoin du navire basé à San Diego pour aider à “décompresser” son système de santé alors que les taux d’infection montent en flèche, a écrit Newsom. Il a averti que les taux d’infection doublent tous les quatre jours dans certaines parties de l’État.

Distance sociale

Même avec l’ordre, les résidents de Californie peuvent participer à certaines activités tant que les gens maintiennent une distance sociale, a-t-il déclaré.

“Suivez les schémas essentiels de la vie, mais faites-le en vous éloignant socialement des autres et en faisant preuve de bon sens”, a déclaré Newsom. «L’isolation des maisons n’est pas mon option préférée, mais elle est nécessaire. Ce n’est pas un état permanent, c’est juste un moment. “

L’ordre ne sera pas imposé de force par la police, a-t-il ajouté.

“Je ne pense pas que les habitants de la Californie aient besoin que la police leur dise qu’il est approprié de s’isoler chez eux et de se protéger”, a déclaré Newsom. “Nous sommes convaincus que les habitants de l’État de Californie s’y conformeront et feront ce qu’il faut.”

Avant l’annonce de Newsom, d’autres comtés de Los Angeles et de la Bay Area avaient émis des mandats similaires.

