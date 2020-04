La Californie va annoncer son intention de lever les restrictions causées par une épidémie de coronavirus – . Miami (51)

Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a annoncé qu’il annoncerait mardi un plan détaillé pour lever les restrictions sur le coronavirus, une décision qui, selon lui, sera prise sans “pression politique” dans un message apparent au président Donald Trump se déclarant haut décideur lorsque les États peuvent rouvrir.

Newsom a fourni lundi peu de détails sur son plan, affirmant qu’il s’agirait d’une “libération progressive des ordres de rester à la maison”, une décision prise en coordination avec les gouverneurs de Washington et de l’Oregon qui utiliseront “la science pour guider notre décision”. faire et pas de pression politique. “

Lundi, Trump a publié un message sur Twitter notant que certaines personnes disent que c’est aux gouverneurs d’ouvrir les États, et non au président ou au gouvernement fédéral. “Qu’il soit bien compris que c’est incorrect”, a écrit Trump. “C’est la décision du président, et pour de nombreuses bonnes raisons.”

Newsom et Trump ont été des ennemis politiques, se disputant les droits à l’avortement et l’environnement, mais les deux hommes se sont félicités de la réponse de l’autre à la pandémie de coronavirus, et Trump a même utilisé certains des commentaires de Newsom dans une campagne publicitaire. .

Lundi, Newsom a continué d’alimenter cette dynamique délicate en exprimant apparemment son indépendance vis-à-vis de Trump tout en mettant l’accent sur son partenariat.

“J’ai toute confiance dans le monde à l’avenir pour que nous maintenions cet esprit de collaboration en termes de prise de décision que nous prenons ici dans l’État de Californie quand il s’agit d’une feuille de route pour la reprise”, a déclaré Newsom.

La Californie compte plus de 23 500 cas confirmés de COVID-19 et plus de 680 décès. Mais le nombre d’hospitalisations, y compris celles admises en soins intensifs, est resté stable ces derniers jours; Un signe que le virus n’est peut-être pas aussi catastrophique en Californie que le craignaient les responsables de l’État.

Les hospitalisations en USI ont augmenté de 2,9% dimanche à 1 178, laissant des milliers de lits disponibles en cas d’augmentation du nombre de patients.

Pour la plupart des gens, le nouveau coronavirus provoque des symptômes légers ou modérés, tels que fièvre et toux, qui disparaissent en deux à trois semaines. Pour certains, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé existants, cela peut provoquer des maladies plus graves, telles que la pneumonie et la mort.

