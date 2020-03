La Catalogne demande le retour des pouvoirs suspendus par l’état d’alarme | La politique

La Generalitat a demandé aujourd’hui au gouvernement de restituer les pouvoirs dans le domaine de la santé, de la sécurité et de la protection civile qu’il a retirés lorsqu’il a déclaré l’état d’alerte pour la pandémie de coronavirus.

En plus d’exiger le retour de ces pouvoirs, le ministre de la Présidence et porte-parole du gouvernement, Meritxell Budó, a appelé toutes les communautés à travailler en collaboration “pour donner la meilleure réponse à cette crise”, avec l’objectif ultime de préserver la l’économie et l’emploi.