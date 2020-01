La Catalogne n’a pas enregistré autant de pluie dans une tempête depuis 1932 | La société

Le Service météorologique de Catalogne (SMC) a certifié, avec les données recueillies au cours de cette semaine, que le ‘Gloria’ temporaire, avec des vents de plus de 100 km / h, des pluies allant jusqu’à 500 litres par mètre carré et des vagues de 7 mètres en L’ensemble du littoral est “historique” et à certains endroits “sans précédent”, et il n’a pas tant plu depuis 1932.

Selon l’équilibre que le SMC a fait, la tempête de Levante, qui a fait quatre morts et une personne disparue en Catalogne, en plus des dommages matériels de plusieurs millions de dollars qui, dans certains cas, prendront des mois à réparer, “a été extraordinaire”.