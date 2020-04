La CE prévoit de retarder l’expiration des médicaments pour garantir l’approvisionnement | En vedette

La Commission européenne a rendu public mercredi un guide d’action adressé aux États membres pour prévenir la pénurie de médicaments et garantir l’approvisionnement des centres de santé, qui comprend la proposition de retarder la date d’expiration de certains médicaments essentiels lorsque cela est possible.

Dans le guide, visant à “promouvoir l’utilisation optimale des médicaments dans les hôpitaux”, la CE propose d’envisager “la possibilité de prolonger les dates de péremption des médicaments” de composés qui sont sur le point d’expirer ou ont déjà expiré que les hôpitaux ont en leurs pharmacies, ce qui devrait être demandé aux autorités compétentes.

Le guide publié exhorte également à envisager l’utilisation de médicaments autorisés à usage vétérinaire en cas de pénurie d’un médicament spécifique et il existe une alternative équivalente en termes de substance active, d’activité et de forme pharmaceutique, et toujours avec soin et avec l’autorisation des autorités. .

“Les médicaments sont essentiels pour sauver des vies et traiter les personnes souffrant de coronavirus”, a souligné la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans une vidéo sur son compte Twitter, dans laquelle elle a affirmé que la priorité de la CE était “veiller à ce que les Européens aient accès aux médicaments dont ils ont besoin pendant cette crise.”

Parmi les autres recommandations formulées par la Commission, la demande de “solidarité” aux États membres, qui sont invités à lever les interdictions et les restrictions à l’exportation des médicaments essentiels et à leur stockage, afin de garantir leur arrivée, ressort également. aux hôpitaux et aux pharmacies.

D’un autre côté, les CE les ont encouragés à augmenter et à réorganiser leur production, même si cela nécessite le recours à des incitations fiscales et à des aides d’État ou la mise en œuvre d’une flexibilité réglementaire.

“La Commission est prête à fournir des orientations et une sécurité juridique” dans ces cas, a indiqué la Commission dans le communiqué.

Dans ce sens, la commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire, Stella Kyriakides, a appelé à «la solidarité et la responsabilité» de l’industrie pharmaceutique européenne pour augmenter la production des médicaments nécessaires au traitement des patients atteints de COVID-19.

Le but de ce guide, selon l’organisme communautaire, est de “permettre une approche plus coordonnée à travers l’UE, en préservant l’intégrité du marché unique et en protégeant la santé publique”.

“Nous avons fait face à la pandémie et nous voyons que notre devoir, encore plus que d’habitude, est d’aider les Européens à faire assurer les médicaments dont ils ont besoin”, a déclaré Von der Leyen.