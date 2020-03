La chambre basse des États-Unis approuve un paquet de 2,2 billions de dollars pour Covid-19

Le plan de sauvetage, le plus important plan de relance budgétaire jamais approuvé par le Congrès américain, accélérera les paiements directs aux Américains dans trois semaines.

Ce vendredi, le Chambre des représentants des États-Unis approuvé le paquet d’aide de 2,2 billions de dollars présenté par la Maison Blanche essayer de contenir l’impact économique de la pandémie de coronavirus Covid-19.

Le plan de sauvetage, qui implique le plus grand stimulus fiscal jamais approuvé par le Congrès américain, accélérera les paiements directs aux Américains dans trois semaines.

Avec un volume total de 2,2 billions de dollars, les mesures comprennent 500 milliards de dollars d’aide aux industries les plus touchées et un montant similaire à accorder des paiements pouvant atteindre 3 000 $ à des millions de familles.

Le projet prévoit également un 350 milliards de dollars pour octroyer des crédits aux petites entreprises, 250 milliards de dollars pour augmenter les allocations de chômage et au moins 100 milliards de dollars pour les hôpitaux et autres agences de santé.

L’annonce intervient après que la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré qu’il était clair que l’économie mondiale était déjà entrée dans une récession aussi grave ou pire qu’en 2009.

En outre, ces derniers jours, il a été révélé que dans l’Union américaine, où les mesures de lutte contre la pandémie ont soudainement stoppé le pays, le nombre de personnes qui ont demandé des allocations de chômage a atteint plus de 3 millions la semaine dernière.

De plus, cette semaine, les États-Unis sont devenus le pays avec le plus de cas confirmés de coronavirus au monde avec un total de 82 000 404 (jusqu’à ce jeudi), ce qui le place devant la Chine et l’Italie, qui étaient au Tête.