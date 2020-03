La Chambre de l’Industrie met en garde contre le gel d’alcool que les Nicaraguayens achètent et demande à Minsa d’accélérer les permis aux laboratoires

Les Nicaraguayens achètent un gel d’alcool qui ne répond pas aux exigences établies par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour lutter contre le coronavirus. La Chambre des industries du Nicaragua (Cadin) a averti que depuis la pandémie sur le marché national, la production de gel de très mauvaise qualité a proliféré, ce qui pose un risque pour la santé.

Le président de Cadin, Sergio Maltez, a indiqué que plusieurs laboratoires demandent actuellement la permission au ministère de la Santé d’élaborer et d’enregistrer un gel d’alcool de qualité pour l’introduire sur le marché local, pour lequel il a insisté sur la nécessité d’accélérer le processus. l’enregistrement pour réduire le risque d’acheter des produits qui ne répondent pas aux exigences pour tuer le virus.

“Il y a beaucoup de gens qui se sont consacrés à la fabrication de gel d’alcool d’une manière commerciale et ils fraudent le public en vendant des alcools non seulement sans l’autorisation de la Minsa mais avec une pureté inférieure à 70 degrés, il existe également un gel d’alcool de qualité cosmétique inférieur à 70 degrés et est complètement inoffensif pour le virus “, a déclaré Maltez.

Les Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis, cependant, ont souligné que pour que ces gels désinfectants soient efficaces, ils doivent contenir une concentration d’au moins 60 pour cent d’alcool, un aspect qui doit également être pris en compte lorsque lors de l’achat de ce produit.

Le représentant syndical a indiqué qu’au Nicaragua, les laboratoires qui demandent l’autorisation de Minsa ont passé des années à investir dans de bonnes pratiques de fabrication et ont des licences d’exploitation, mais qu’ils n’ont pas besoin de l’autorisation de Minsa pour enregistrer le produit, ce processus pouvant prendre jusqu’à six mois.

“Les gens prennent de l’alcool en gel à partir de leur domicile, de leur terrasse ou de laboratoires qui n’existent pas, qui ne répondent pas à une norme de bonne pratique, alors qu’advient-il du consommateur nicaraguayen, qui achète un produit avec un pourcentage d’alcool inadéquates, nous avons donc testé et constaté qu’elles transportaient jusqu’à 30% d’alcool, elles induisent le consommateur en erreur “, a-t-il déclaré.

Cette situation augmente le risque que les Nicaraguayens soient exposés à la contagion même s’ils utilisent apparemment de l’alcool ou du gel pour combattre Covid-19.

Maltez a appelé la population à ne pas acheter des produits de ce type, dont les ventes sont promues sur les réseaux sociaux sans aucun contrôle et a également indiqué que les gens devraient les acheter dans les pharmacies, les supermarchés et vérifier s’ils ont des dossiers de santé ainsi que le degré d’alcool pour lutter efficacement contre le virus.

Le Nicaragua importe plus de 80 pour cent de l’alcool demandé et le reste est couvert par la production nationale, principalement associée à l’industrie pharmaceutique nationale (IFN), qui compte neuf partenaires. Maltez indique que le processus devrait être rationalisé en tenant compte de l’urgence sanitaire.

Jusqu’à présent, Minsa n’a pas appelé l’industrie locale des laboratoires pharmaceutiques à discuter d’un plan de production de gel d’alcool à plus grande échelle. La question que se pose le secteur est de savoir qui fournit à ces entreprises artisanales l’alcool pour produire ces gels si elles n’ont pas l’autorisation du gouvernement

Dans le monde, la pandémie a tué 34 385 personnes jusqu’à hier et au moins 722 605 ont été infectées, dont 150 793 ont été guéries. Parmi les mesures de lutte contre le coronavirus, il est constamment recommandé de se nettoyer les mains avec du gel ou de l’alcool.

