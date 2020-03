La Chambre des députés suspend ses travaux et nomme le permanent

La mesure s’applique à partir de ce jeudi 19 mars; seulement si nécessaire, des mesures supplémentaires seront prises pendant la période d’urgence pour la pandémie de coronavirus Covid-19.

La Chambre des députés a approuvé la suspension des modalités des affaires qui la concernent, dérivées des mesures adoptées avant la pandémie du coronavirus Covid-19.

La mesure s’applique à compter de ce jeudi 19 mars et seulement si nécessaire, des mesures supplémentaires seront prises pendant la période d’urgencePar conséquent, le conseil d’administration sera habilité à agir en conséquence.

En ce sens, la plénière a approuvé par 254 voix pour, huit contre et cinq abstentions l’intégration de la Commission permanente du Congrès de l’Union, correspondant à la deuxième pause de la deuxième année d’exercice de la législature LXIV, sous la pandémie.

La Chambre des députés a décidé de prendre des dispositions pour intégrer le Comité permanent à l’avance et avant le terme établi dans l’article constitutionnel.

À cet égard, la présidente du conseil d’administration, Laura Angélica Rojas Hernández, a indiqué que la Chambre des députés fonctionnera différemment, conformément à la réalité imposée par la contingence causée par Covid-19.

Il a toutefois souligné que les organes directeurs de cette Assemblée se réuniront en permanence et a demandé aux commissions législatives de poursuivre leurs travaux, privilégiant le travail à distance.

Il a en outre signalé que Sénat de la République a autorisé la Chambre des députés à cesser de se réunir plus de trois jours à partir de la semaine suivante et jusqu’à ce qu’il y ait des conditions pour reprendre ses activités régulièrement.

«Il est important de communiquer aux citoyens que cela n’implique pas l’arrêt du travail. La Chambre des Députés Il continuera à assumer ses responsabilités en tant que membre de l’État mexicain et face à la société “, a-t-il insisté.

Le législateur du Parti d’action nationale (PAN) a indiqué que les législateurs pourront présenter des initiatives et des points d’accord qui seront directement transmis aux commissions correspondantes; en outre, il demandera que la Chaîne du Congrès transmette les vidéos à cet égard.

Il a souligné que la seule façon de faire face aux défis croissants que comporteront les phases suivantes sera l’unité, la patience, la sérénité, l’ordre et la discipline. “Prenons cela au sérieux et contribuons aux soins et à la protection de la population et de nos familles”, a-t-il déclaré.

Auparavant, la plénière a approuvé, lors d’un vote économique, le document du Sénat dans lequel elle notifie le consentement de la Chambre des députés à suspendre ses sessions pour plus de trois jours, comme le prévoit l’article 68 de la Constitution. (Ntx)