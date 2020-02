La Chambre européenne déplore la nouvelle proposition de budget et menace de la rejeter | Économie

Le président du Parlement européen (PE), David Sassoli, et les négociateurs du Parlement européen ont déploré vendredi la proposition du président du Conseil européen, Charles Michel, pour le budget de l’Union européenne (UE) pour 2021-2027, et menacé le rejeter s’il est présenté dans le formulaire actuel.

Dans deux communiqués, le président de l’institution et ses négociateurs ont qualifié le plan budgétaire de “décevant” et “très loin de ce qui est nécessaire” pour financer les programmes européens, car il envisage un budget bien inférieur à celui proposé. PE et introduit des coupes dans la cohésion et la politique agricole commune (PAC).