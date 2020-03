La championne olympique tchèque Dana Zatopkova, épouse d’Emil Zatopek, décède | Réseaux sociaux sportifs

Dana Zatopkova, championne olympique de lancer de javelot à Helsinki 1952, est décédée vendredi à Prague à l’âge de 97 ans, des suites d’une longue maladie, a déclaré Oldrich Svojanovský, président du Club tchèque des Jeux olympiques.

Zatopek, épouse du légendaire athlète tchécoslovaque Emil Zatopek, a fait ses débuts aux Jeux de Londres (1948), et a obtenu le métal doré à Helsinki (1952), avec un lancer de 50,47 mètres, et l’argent à Rome (1960), en plus de se proclamer double championne d’Europe, à Berne (1954) et Stockholm (1958).