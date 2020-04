La Chine continue d’enregistrer des cas “importés”, une tendance qui ne parvient pas à couper | La société

La Commission nationale de la santé de Chine a annoncé aujourd’hui qu’elle avait détecté 46 nouveaux cas de coronavirus du SRAS-CoV-2, dont 42 provenant de voyageurs étrangers, les soi-disant “importés”, une tendance que Pékin n’a pas encore connue. a réussi à couper.

Les autorités sanitaires ont indiqué aujourd’hui que jusqu’au dernier minuit local (16h00 GMT vendredi), les 42 cas “importés” susmentionnés avaient été diagnostiqués (38 la veille et 61 la veille), front qui inquiète le plus le gouvernement et pour lequel il a interdit l’entrée d’étrangers au pays depuis le 28 mars dernier.