La Chine et Cuba envoient des équipes médicales, du matériel et des médicaments dans les pays

Par contre-courant collectif

La Chine et Cuba sont intervenues avec des mesures pratiques au niveau international dans un contexte de quasi-effondrement des soins de santé dans un certain nombre de pays capitalistes face à la pandémie de coronavirus.

La Chine envoie des millions de masques et gants en France

La Chine expédie un million de masques et de gants chirurgicaux en France alors que le membre de l’UE lutte pour contenir le coronavirus, l’Europe devenant le nouveau foyer de la pandémie mondiale.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a confirmé mercredi les expéditions dans une interview accordée à BFM TV.

Le premier des deux avions est déjà arrivé via la Belgique et un second arrivera jeudi, a-t-il précisé.

Le geste de la Chine intervient après que la France a envoyé 17 tonnes de matériel à Pékin lorsque le virus Covid-19 a éclaté pour la première fois à Wuhan en décembre dernier.

Mercredi, la France a signalé 89 nouveaux décès dus à Covid-19, mettant à jour le total à 264. Le nombre de cas confirmés est également passé à 9 134 – contre 7 730 mardi – a déclaré le directeur de l’agence de la santé Jerome Salomon.

Équipe médicale et équipement de la Chine en Italie

La semaine dernière, la Chine a expédié une cargaison de fournitures médicales, y compris des respirateurs et des masques, en Italie, qui a souffert plus que tout autre pays européen jusqu’à présent, et a vu les hôpitaux surchargés avec le nombre rapidement croissant de cas.

En plus des 30 tonnes d’équipement, la Chine a également envoyé neuf de ses équipes médicales en Italie pour l’aider dans sa lutte contre la maladie.

Le chef de la Croix-Rouge italienne, Francesco Rocca, a déclaré que le pays avait “désespérément besoin” des masques et était reconnaissant pour le don dans un moment de “grande difficulté”.

“Aujourd’hui, l’Italie n’est pas seule”, a déclaré le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio. «Beaucoup de gens dans le monde nous soutiennent.»

Il s’agit de la troisième équipe d’experts déployée par les autorités chinoises.

L’UE n’aide pas

Des rapports antérieurs indiquaient:

L’Italie a demandé à l’UE et aux pays membres de l’UE d’envoyer des équipements médicaux pour lutter contre les coronavirus. Mais l’UE et ses pays membres ont refusé d’aider en invoquant la raison pour laquelle ils ne veulent pas épuiser leurs stocks.

Plus tôt cette semaine, le représentant permanent de l’Italie auprès de l’UE, Maurizio Massari, s’est plaint que l’appel de l’Italie pour une aide médicale pour lutter contre l’épidémie de coronavirus paralysant le pays était resté sans réponse.

Massari a noté que si l’UE avait ignoré les demandes d’aide italiennes, la Chine avait commencé à apporter une aide bilatérale.

“L’Italie, le pays européen le plus durement touché par le coronavirus, a tout fait pour contenir et gérer l’épidémie”, a-t-il déclaré.

Le ministre italien a déclaré: «Nous devons garantir, sous la coordination de l’UE, la fourniture du matériel médical nécessaire et sa redistribution entre les pays et les régions qui en ont le plus besoin. Aujourd’hui, cela signifie l’Italie; demain, le besoin pourrait être ailleurs.

«L’Italie a déjà demandé d’activer le mécanisme de protection civile de l’Union européenne pour la fourniture d’équipements médicaux pour la protection individuelle.

«Mais malheureusement, aucun pays de l’UE n’a répondu à l’appel de la commission. Seule la Chine a répondu bilatéralement. Ce n’est certainement pas un bon signe de solidarité européenne. »

La Chine envoie des masques en Serbie

Pris au dépourvu par l’interdiction des exportations de médicaments par l’UE, la Serbie a trouvé de l’aide en Chine alors qu’elle luttait pour se préparer à l’épidémie de Covid-19, a déclaré le président serbe, ajoutant qu’il est devenu clair que la solidarité européenne est un mythe.

La Serbie est le dernier pays à avoir imposé de sévères restrictions sur les voyages et les rassemblements publics en réponse à l’épidémie mondiale.

Dimanche, alors que le président Aleksandar Vucic a déclaré une urgence nationale, il a fait quelques remarques brûlantes pour l’UE.

La crise a prouvé que la solidarité européenne n’existe que «sur le papier», a déclaré Vucic, citant l’interdiction d’exporter des équipements et fournitures médicaux imposée par les membres de l’UE vers des pays tiers en réponse à l’épidémie.

“Seule la Chine peut nous aider dans cette situation”, a ajouté le dirigeant serbe, affirmant qu’il avait récemment écrit une lettre au président chinois Xi Jinping “lui demandant de l’aide et l’appelant frère”.

La Serbie a reçu cinq millions de masques de la Chine qu’elle ne pourrait pas obtenir en Europe et une offre d’envoyer des médecins pour aider à lutter contre la maladie, a déclaré le président.

“Je dis aux étrangers: ne venez pas en Serbie, sauf pour les Chinois qui sont appelés à venir, leurs médecins, les gens qui nous aident”, a déclaré Vucic.

Selon des sources officielles, le pays devait acheter des respirateurs sur un «marché semi-gris».

À partir de lundi, la Serbie a fermé tous les établissements d’enseignement, mobilisé l’armée pour protéger des sites sensibles tels que les hôpitaux et fermé les frontières à tous, sauf aux citoyens.

Les Serbes devront rester en quarantaine après leur retour ou encourir des peines de prison allant jusqu’à trois ans.

Lundi, il y avait 55 cas confirmés de coronavirus en Serbie, qui compte sept millions d’habitants. Deux des patients sont dans un état grave. Le virus a également atteint d’autres pays des Balkans à l’exception du Monténégro.

La crise sanitaire a mis à l’épreuve la cohésion de l’UE.

Espagne Iran Irak

La Chine a déjà envoyé des missions médicales et des expéditions de fournitures en Espagne, en Irak et en Iran.

Pékin a été félicité par l’Organisation mondiale de la santé pour ses efforts contre le coronavirus. Les autorités ont réagi à l’épidémie en construisant de nouveaux hôpitaux en quelques jours et en verrouillant la province du Hubei, qui compte 58 millions d’habitants, pour contenir la propagation de la maladie.

Aux États-Unis

En plus de l’aide du gouvernement, le milliardaire chinois Jack Ma a envoyé une expédition de masques chirurgicaux et de kits de test Covid-19 aux États-Unis, qui ont leur propre pénurie de kits.

Afrique

Ma a déclaré lundi qu’il donnerait également des masques et des kits de test à tous les pays d’Afrique.

Malgré ses efforts pour intensifier et aider d’autres pays durement touchés, la Chine a été confrontée à un barrage de couverture médiatique négative en Occident, les responsables de l’administration Trump qualifiant à plusieurs reprises Covid-19 de «virus chinois» et de «virus de Wuhan» étant donné le fait qu’il y soit né en décembre.

L’équipe médicale de Cuba en Italie

Cuba, pays socialiste, a déjà envoyé une équipe médicale en Italie pour aider le membre de l’UE à lutter contre le coronavirus.

L’équipe de Cuba au Venezuela

Une délégation technique cubaine spécialisée s’est rendue au Venezuela le 15 mars pour soutenir la stratégie de confinement du Covid-19 du pays.

Médecine de Cuba en Chine pour lutter contre le coronavirus

Parmi les trente médicaments que la Commission nationale chinoise de la santé a sélectionnés pour lutter contre le coronavirus se trouve un médicament antiviral cubain, l’interféron alpha 2b. Ce médicament est produit en Chine depuis 2003 par l’entreprise ChangHeber, une coentreprise cubano-chinoise.

L’interféron alpha 2b cubain s’est révélé efficace pour les virus ayant des caractéristiques similaires à celles du coronavirus, officiellement nommé COVID-19.

Le Dr Luis Herrera Martinez, spécialiste de la biotechnologie cubaine, a expliqué: «son utilisation prévient l’aggravation et les complications chez les patients, atteignant ce stade qui peut finalement entraîner la mort.»

Cuba a développé et utilisé pour la première fois des interférons pour arrêter une épidémie meurtrière du virus de la dengue en 1981, et l’expérience a catalysé le développement de l’industrie biotechnologique de l’île, aujourd’hui leader mondial.

En 1981, le Front biologique, un forum professionnel interdisciplinaire, a été créé pour développer l’industrie à Cuba. Alors que la plupart des pays en développement avaient peu accès aux nouvelles technologies (ADN recombinant, thérapie génique humaine, biosécurité), la biotechnologie cubaine s’est développée et a joué un rôle de plus en plus stratégique dans le secteur de la santé publique et dans le plan national de développement économique. Il l’a fait malgré le blocus américain qui entrave l’accès aux technologies, aux équipements, aux matériaux, aux finances et même à l’échange de connaissances. Poussé par la demande de santé publique, il a été caractérisé par la voie rapide de la recherche et de l’innovation aux essais et à l’application, comme le montre l’histoire de l’interféron cubain.

Les interférons sont des protéines «de signalisation» produites et libérées par les cellules en réponse à des infections qui alertent les cellules voisines pour augmenter leurs défenses antivirales.

Des pays demandent à Cuba d’envoyer des médicaments

Le médicament cubain Interferon Alpha 2B a été demandé par plus de dix pays.

Un navire de croisière touché par un coronavirus accoste à Cuba pour que les passagers évacuent

Un navire de croisière britannique qui est bloqué depuis plus d’une semaine dans les Caraïbes après que plusieurs cas du nouveau coronavirus ont été confirmés à bord devrait accoster mercredi à Cuba pour permettre aux passagers fatigués de débarquer et de rentrer chez eux.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a exprimé sa gratitude mardi au parlement à Cuba dirigé par les communistes pour avoir offert un refuge sûr au Braemar, qui compte plus de 1000 passagers et membres d’équipage principalement britanniques à bord après que plusieurs ports des Caraïbes ont refusé de le laisser accoster.

“La prévention et la contention des nouveaux coronavirus nécessitent les efforts de toute la communauté internationale”, a déclaré le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez. “Renforçons les soins de santé, la solidarité et la coopération internationale.”

Les passagers rentreraient en Grande-Bretagne depuis l’aéroport international de la capitale dans la soirée sur quatre vols charters, dont un autre pour les passagers qui avaient reçu un diagnostic positif de coronavirus ou manifestaient des symptômes pseudo-grippaux.

Tous ceux qui ne sont pas jugés assez bien pour voler se verront offrir un soutien et des soins médicaux à Cuba.

Le navire a été refusé à l’amarrage à la Barbade et aux Bahamas, qui font tous deux partie du Commonwealth britannique – une ironie non perdue pour certains passagers.

“Nous devons tous nous souvenir de ce que #Cuba a fait pour nous, intervenant lorsqu’aucun des pays du Commonwealth britannique et des protectorats de la région n’a offert de l’aide”, a tweeté un passager à bord du Braemar, Steve Dale.

Les autorités cubaines contrôlent les voyageurs dans les aéroports et ont intensifié la production de masques faciaux tout en interdisant les grands événements culturels. Les médecins de famille effectuent davantage de visites à domicile pour surveiller les communautés locales.

Pourtant, le gouvernement n’a pas annulé les vols en provenance des pays les plus touchés par la pandémie, restreint les mouvements internes ou interdit les rassemblements sociaux, contrairement à d’autres pays de la région, suscitant l’inquiétude de certains Cubains, tout comme l’arrivée du Braemar.

Un rapport daté du 18 mars 2020 de Granma, intitulé «Un port sûr au milieu de l’adversité», a déclaré:

Les dimensions humanitaire et altruiste des événements pourraient en faire des scènes de cinéma. L’équipage du MS Braemar, appartenant à la compagnie de croisière britannique Fred Olsen, a passé plusieurs jours à naviguer dans les Caraïbes avec des passagers à bord souffrant d’infections à coronavirus.

Malgré les efforts diplomatiques du gouvernement britannique, le navire s’est vu refuser l’entrée dans plusieurs ports de la région. Mais il n’y avait rien de fictif dans la situation urgente des passagers, y compris les malades dont la vie était en danger, les autres étant susceptibles d’être infectés, au milieu de l’océan.

Cuba a dit oui, et a offert un port sûr au milieu de l’adversité, avec modestie, ne cherchant pas les gros titres dans les médias, pour absolument rien en retour. Une telle décision a peut-être généré de l’incompréhension de la part de certains, ceux qui ignorent la valeur d’un coup de main lors d’une catastrophe.

Mais, pour la plupart des Cubains, l’opportunité d’aider nous remplit de fierté patriotique, avec l’émotion que les femmes et les hommes de bonne volonté ne peuvent comprendre que sous toutes les latitudes. Parce qu’en «temps de coronavirus», les mots «aider, coopérer, travailler ensemble» devraient être la norme, partout sur la planète. Parce que la civilisation humaine doit comprendre, une fois pour toutes, que ce n’est qu’ensemble que nous pourrons surmonter les défis et les tragédies communs.

Cuba, fidèle à ses principes, ne peut agir autrement, et ce n’est pas la première fois que nous le faisons. La solidarité est dans les gènes du peuple cubain. Il fait partie de notre identité unique et a écrit des chapitres mémorables de notre histoire.

Peut-être pour ces raisons, à l’époque de Covid-19, les yeux du monde se tournent, espérons-le, vers Cuba, et notre peuple, qui malgré les difficultés et un blocus acharné, n’a pas hésité à répondre.

Des demandes de soutien sont arrivées de diverses parties du monde.

Pendant ce temps, d’autres envoient des milliers de militaires en Europe pour effectuer les manœuvres les plus importantes depuis la guerre froide, tout en menant une campagne insultante contre la collaboration médicale cubaine dans le monde. La réponse de Cuba? Une armée de blouses blanches au service des dépossédés: plus de 400 000 professionnels de santé qui, en 56 ans, ont effectué des missions dans 164 pays.

Les femmes et les hommes de cette île des Caraïbes ont été confrontés à Ebola en Afrique, à la cécité en Amérique latine et dans les Caraïbes avec l’opération Miracle et au choléra en Haïti. Vingt-six brigades cubaines du contingent international Henry Reeve de médecins spécialisés dans les catastrophes et les épidémies majeures – récompensées par le prix Dr. Lee Jong-wook de la santé publique, décerné par le Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la santé – ont aidé pendant les périodes difficiles au Pakistan , Indonésie, Mexique, Équateur, Pérou, Chili et Venezuela, entre autres.

En fait, cet événement n’a rien à voir avec un film. C’est une expression de solidarité du peuple cubain, qui considère la santé comme un droit de l’homme, aide de toutes les manières possibles et partage ce que nous avons, avec ceux qui en ont le plus besoin dans les moments difficiles.

Martí a déclaré: «Cuba ne fait pas le tour du monde pour mendier. Elle y va en tant que sœur et travaille avec autorité en tant que telle. En se sauvant, elle sauve. » Hier et maintenant, et dans le futur.