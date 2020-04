Le haut représentant de l’Union européenne (UE) pour la politique étrangère, Josep Borrell, et le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi ont convenu de coopérer pour aider l’Afrique à faire face à la crise des coronavirus.

Selon la délégation de l’UE en Chine, Borrell et Wang ont eu une conversation téléphonique vendredi au cours de laquelle ils ont discuté de la lutte contre le coronavirus et de l’agenda bilatéral entre l’Union et le pays asiatique.