La CIDH considère avec préoccupation les “mesures contradictoires” prises par le régime d’Ortega avant Covid-19

La Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a exprimé sa préoccupation ce lundi face aux mesures prises par le Nicaragua face à la pandémie mondiale de Covid-19.

Dans huit tweets, la CIDH a indiqué que son Mécanisme spécial de suivi pour le Nicaragua (Meseni) et le Bureau du Rapporteur spécial sur les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux (Redesca) “voient avec une profonde préoccupation les effets que # COVID19 pourrait générer pour et Les Nicaraguayens ne prendront pas de mesures urgentes conformément aux normes sanitaires internationales et #DDHH (Droits de l’homme) ».

La CIDH a également attiré l’attention sur les mesures adoptées par le régime d’Ortega, qui, selon elle, étaient “contradictoires avec les recommandations visant à atténuer la propagation de Covid-19 formulées par des organisations internationales spécialisées telles que l’OMS (Organisation mondiale de la santé)”.

Un autre point que la CIDH a abordé est que les établissements d’enseignement continuent de fonctionner normalement et jusqu’à ce qu’une “” croisade d’alphabétisation “soit organisée pour promouvoir la rencontre entre les gens au lieu d’adopter des mesures pour prévenir et atténuer la propagation de Covid-19” .

La Commission a exhorté les autorités à ne pas effectuer de marches de masse ni de visites dans les communautés et les personnes âgées, car ces pratiques “représentent un risque élevé pour la santé et la vie des Nicaraguayens”.

#Nicaragua @ @CIDH appelle l’État à libérer les personnes détenues dans le contexte de la crise #DDHH qui persiste dans le pays et demande instamment que cette mesure atteigne en particulier les détenus dont les affections sont considérées comme faisant partie du groupe à risque pour # COVID19. #MESENI #REDESCA

– CIDH – CIDH (@CIDH) 23 mars 2020

L’organisation a appelé à un traitement respectueux et humanisé des personnes diagnostiquées avec un coronavirus et à ce que la protection de leurs données personnelles soit respectée. En outre, que l’État diffuse “des informations complètes et véridiques sur la prévention, les ressources et la situation # Covid19 avec transparence, rigueur et impartialité”.

Qu’ils ne harcèlent pas les professionnels de la santé

Un autre point important que la CIDH a demandé à l’État nicaraguayen est de s’abstenir de «persécuter ou harceler les professionnels de la santé dans le cadre de leur travail et du droit de faire rapport sur la pandémie # COVID19 Ils sont le principal atout de l’État contre le virus , ils doivent être protégés et valorisés ».

Enfin, la CIDH a appelé à la libération de “ceux détenus dans le contexte de la crise #DDHH qui persiste dans le pays et demande instamment que cette mesure atteigne en particulier les détenus dont les affections sont considérées comme faisant partie du groupe à risque pour # COVID19”. .