La CNMC sanctionne l’Adif pour violation de la résolution des frais | Les entreprises

La CNMC a accepté de sanctionner l’ADIF et l’ADIF Haute Vitesse avec 6300 euros, pour ne pas avoir inclus les modifications indiquées dans la proposition de redevances adressée au ministère du Développement pour entrer en vigueur dans le budget général de l’État 2019.

Bien que le non-respect des résolutions de la CNMC sur le marché ferroviaire soit considéré comme une infraction grave, le montant des sanctions prévues se situe entre 751 et 6 300 euros, tel qu’établi par la loi du secteur ferroviaire.

S’ils étaient approuvés, les gestionnaires de l’infrastructure auraient collecté, selon leurs estimations de trafic, environ 27 millions d’euros de plus que ce qui était autorisé.

Les redevances d’utilisation des lignes ferroviaires sont les redevances que les sociétés ferroviaires paient aux gestionnaires d’infrastructures (ADIF et ADIF High Speed) lorsqu’elles utilisent le réseau ferroviaire., et cela devrait permettre de couvrir les coûts de ces infrastructures.

Le cadre réglementaire, national et européen, souligne l’importance du système de redevances pour le bon fonctionnement du marché ferroviaire.

C’est l’un des principaux coûts supportés par les entreprises ferroviaires et, par conséquent, l’un des éléments clés lorsqu’il s’agit de réglementer le secteur de manière appropriée.

Cette situation devient plus importante dans le processus de libéralisation du transport ferroviaire de voyageurs, dans lequel plusieurs entreprises utiliseront les lignes ferroviaires ADIF pour offrir leurs services aux passagers.

Frais orientés vers les coûts

Conformément à la loi du secteur ferroviaire, les redevances doivent être adaptées à leurs coûts directs. De plus, le règlement européen 2015/909 précise comment ils doivent être calculés.

De son côté, la CNMC est l’organe chargé de superviser la proposition des tarifs de l’ADIF et de l’ADIF High Speed, afin qu’ils soient conformes à la réglementation en vigueur.

Dans le cas des redevances présentées par l’ADIF et l’ADIF High Speed ​​pour 2019, la CNMC a constaté qu’elles n’étaient pas conformes à la réglementation et a demandé une réduction des frais récupérables à travers les redevances ferroviaires de plus de 43 millions d’euros.

Infraction à l’ADIF et sanction

Cependant, la proposition que l’ADIF et l’ADIF High Speed ​​ont soumise au ministère du Développement pour son incorporation dans les Budgets généraux de l’État de 2019 n’incluait pas les modifications indiquées par la CNMC.

Cette conduite est classée comme une infraction grave à l’article 107.One.2.2.1 de la loi sur le secteur ferroviaire.

La CNMC a demandé la mise à jour de ce régime de sanctions dans son rapport de juillet 2018 au projet de loi modifiant la loi 38/2015 du 29 septembre sur le secteur ferroviaire.

Plus précisément, la CNMC a attiré l’attention sur les sanctions, “insuffisantes pour que la CNMC applique efficacement ses résolutions, contrairement aux montants prévus dans d’autres secteurs réglementés”.