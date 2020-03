La Coalition nationale demande à CABEI de mettre trois conditions sur Ortega avant de remettre le million de dollars pour affronter le Covid-19

L’opposition regroupée au sein de la Coalition nationale a demandé au conseil d’administration de la Banque centraméricaine d’intégration économique (CABEI), par lettre, de conditionner la remise du don d’un million de dollars au régime Daniel Ortega, qui doit être utilisé pour assister à la urgence sanitaire due à la nouvelle pandémie de coronavirus (Covid-19) dans le pays.

Les opposants doutent que les ressources données soient correctement utilisées par le régime d’Ortega, en raison de sa longue histoire de corruption.

Le 16 mars, on a appris que CABEI a approuvé une aide financière non remboursable pouvant aller jusqu’à huit millions de dollars aux huit pays de la région d’Amérique centrale (Belize, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama et République dominicaine) , correspondant à chaque pays un million de dollars, pour répondre à l’urgence sanitaire due à la pandémie de coronavirus. L’utilisation de ces ressources, selon la note d’information, se fera conformément à la réglementation CABEI et sera soumise aux réglementations correspondantes de transparence et de responsabilité.

CABEI a augmenté le don

De plus, CABEI a annoncé ce jeudi 26 mars qu’elle allouerait 1 910 millions de dollars US au plan d’urgence régional face à Covid-19. Le président de CABEI, Dante Mossi, a expliqué que ce soutien financier a déjà commencé son exécution avec le don de 8 millions de dollars US aux pays de la région.

Bien que la Coalition nationale reconnaisse la nécessité de ces ressources pour faire face à la pandémie, dans la lettre adressée au Conseil d’administration de CABEI, elle exprime “une extrême préoccupation quant à la manière dont le gouvernement du Nicaragua a géré cette urgence sanitaire à ce jour” et exprime également “des craintes fondées que les fonds de la coopération internationale ne sont pas, une fois de plus, utilisés correctement ».

<< Nos craintes reposent sur le fait que, jusqu'à présent, le gouvernement du Nicaragua n'a pas correctement suivi les directives de l'OMS / OPS pour prévenir, contenir et réduire la transmission du virus, ni pour développer une approche multisectorielle incluant la société civile , pour déterminer des mesures publiques qui ralentissent la contagion, évitent les concentrations humaines et protègent les agents de santé en premier lieu », indique le document.

«L’argent dans l’oreille d’un sourd»

Juan Sebastián Chamorro, directeur exécutif de l’opposition Civic Alliance, qui est également membre de la Coalition nationale, a déclaré samedi que le CABEI “jettera de l’argent dans l’oreille d’un sourd”, s’il n’instaure pas de conditions strictes pour le régime Daniel Ortega, avant faire un don d’un million de dollars au Nicaragua pour faire face à la crise humanitaire provoquée par le nouveau coronavirus (Covid-19).

Chamorro célèbre l’action de CABEI et reconnaît la nécessité pour ces ressources d’affronter Covid-19 dans le pays, mais dit qu’il ne peut y avoir aucune confiance dans un gouvernement qui n’applique pas les recommandations internationales pour arrêter l’augmentation du nombre de personnes infectées.

«Le bilan de transparence de ce gouvernement laisse beaucoup à désirer. Il a géré la coopération internationale de manière très opaque “, a déclaré Chamorro.

La Coalition nationale a informé les directeurs de l’organisation financière que “le gouvernement du Nicaragua agit contrairement” aux directives de l’OMS / OPS, car il appelle à des marches massives, des festivals et des événements publics de teinte politique marquée. Ils lui disent également que “le Nicaragua est le seul pays de la région qui n’a pas envisagé de suspendre les cours dans les écoles et les universités”.

Conditions demandées par la Coalition nationale

C’est pourquoi les opposants demandent au CABEI de “souligner toutes les conditionnalités prévues dans ses politiques d’aide financière, afin de maximiser la possibilité que l’aide accordée au gouvernement du Nicaragua soit utilisée avec transparence, avec toutes les dispositions contre son détournement vers à d’autres fins, sous forme déguisée ou subterfuge, ou à utiliser avec des critères politiques ou dans le but de récompenser ou de punir ses clients en fonction de leur loyauté envers le gouvernement ».

La transparence

Veiller à ce que les fonds soient utilisés avec une transparence absolue, supervisés et avec des informations publiques précises et mises à jour sur leurs montants, leurs utilisations et leurs destinations, afin d’éviter des déviations vers le financement d’activités répressives ou de programmes sociaux hautement politisés. Les informations doivent être mises à jour avant tous les médias et sur des sites Web accessibles au public.

Cette reddition de comptes doit être certifiée par un organe de surveillance de la Banque qui doit rendre compte mensuellement de l’exécution des projets.

Présenter une stratégie précédente

Avant le premier décaissement, le gouvernement du Nicaragua devrait rendre publique sa stratégie pour la pandémie, qui comprend les principales lignes directrices des recommandations de l’OMS / OPS pour la détection précoce des cas infestés, la réduction du taux de transmission, la fourniture de ses meilleures capacités pour la traitement des cas confirmés et pour la protection du personnel de santé.

Cette stratégie devrait inclure ses mesures pour coordonner, avec le reste de la société, les politiques d’éducation publique et la promotion de la participation populaire à l’endiguement et à la gestion de cette crise sanitaire.

Le gouvernement doit informer, en toute vérité et en temps opportun, de l’évolution de la situation épidémiologique et guider la population à travers tous les médias, y compris les médias indépendants.

Appliquer des mesures de prévention

Ils exigent également que des mesures immédiates soient prises pour réduire les concentrations telles que celles qui se produisent dans les centres sportifs, sociaux et de loisirs, jusqu’à ce qu’elle soit interdite dans les périodes extrêmes, ainsi que la suspension, en tout ou en partie, des cours dans les écoles et les universités, le cas échéant à chaque étape de la crise. Il faut réaffirmer que l’accès à la santé est un droit constitutionnel qui n’accepte aucun type de discrimination, en particulier, dans les conditions actuelles au Nicaragua, aucune discrimination à l’encontre des personnes critiquant le gouvernement.

La lettre est adressée aux directeurs et directeurs de CABEI: Jorge Briz Abularach, directeur pour le Guatemala; Carolina Recinos, directrice temporaire Ad Honorem pour El Salvador; Catherine Chang Carías, directrice pour le Honduras; Otton Solís Fallas, directeur pour le Costa Rica; Jorge Saggiante Garcia, directeur pour le Mexique; Carlos Arosemena, directeur pour le Panama; Clara Quiñones de Longo, directrice pour la République dominicaine; Wei Sheng Chiu, directeur de la République de Chine (Taïwan); Ángel Custodio Cabrera, directeur titulaire pour l’Argentine et la Colombie et Carlos Sanguinetti Barros, directeur suppléant pour l’Argentine et la Colombie.

La Coalition nationale est composée de sept mouvements civiques et partis politiques qui, le 25 février, ont signé une proclamation les engageant à travailler ensemble pour faire face à Daniel Ortega dans un éventuel processus électoral.