La Coalition nationale demande à l’UNICEF d’intercéder pour que le régime suspende les cours au Nicaragua pour Covid-19

La Coalition nationale nicaraguayenne a demandé au Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) d’intercéder auprès du régime de Daniel Ortega et Rosario Murillo, afin qu’ils suspendent les cours pour les élèves du primaire et du secondaire au risque imminent de contagion coronavirus dans le pays.

La Coalition s’est déclarée préoccupée par la manière dont le régime a géré la crise sanitaire à ce jour et en particulier par l’absence de mesures spécifiques pour protéger les enfants et les adolescents, qui nécessitent une protection spéciale, compte tenu de leur vulnérabilité particulière. Le gouvernement n’a pas encore pris la mesure de suspendre les cours à aucun des niveaux, malgré la pression du public.

<< Nous demandons que, dans le cadre de votre mandat, vous communiquiez avec le gouvernement du Nicaragua et lui demandiez d'agir de manière responsable, en respectant les directives fournies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Nous demandons aux bons offices de l'UNICEF d'exhorter le gouvernement du Nicaragua à suspendre immédiatement les cours à tous les niveaux ", lit-on dans la lettre de demande.

Certains parents ont choisi de ne pas envoyer leurs enfants dans les classes, mais les enseignants des écoles publiques continuent d’enseigner en face-à-face dans différentes écoles et instituts publics, car le ministère de l’Éducation n’a pas encore abaissé l’ordre de suspendre les classes, malgré le fait que Aujourd’hui, il y a déjà cinq cas déclarés positifs selon le ministère de la Santé.

“Au contraire, ceux qui ne sont pas présents ont été menacés d’être renvoyés l’année où ils sont présents”, indique la lettre de la Coalition.

Alors que les écoles privées suivent des cours en ligne depuis la semaine dernière, étant donné la réticence du système Ortega à appliquer les directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), y compris l’isolement social pour éviter la propagation et la propagation du virus Covid-19.

Les universités publiques continuent également d’offrir des cours en face à face. Les élèves du secondaire et le personnel enseignant sont également tenus de participer aux marches organisées par le gouvernement dans diverses villes du pays.

Le vice-président désigné Rosario Murillo a ordonné d’élargir et de développer les activités de Pâques incluses dans une campagne de rencontres en personne lors de foires, de concours, de défilés et d’entreprises, entre autres, a déclaré la Coalition.

«Les écoles publiques et les universités sont des foyers de contamination potentielle massive de la population étudiante et, par conséquent, de leurs familles et communautés. Malheureusement, la représentation de l’UNICEF au Nicaragua n’a pas fait de déclaration publique à cet égard, laissant les enfants de notre pays sans défense. »Les requérants ont affirmé.

Par ces actions, le régime viole les recommandations faites pour éviter les foules et promouvoir la distanciation sociale, ainsi que les recommandations de l’UNICEF pour la protection des enfants et la responsabilité du gouvernement d’assurer leur intégrité et leur sécurité.

En outre, il viole la législation nationale et le Règlement sanitaire international, exposant délibérément des personnes à un danger en refusant de mettre en œuvre des mesures pour se préparer à la situation, ainsi que de faire un rapport honnête et transparent à cet égard, a expliqué la Coalition aux autorités de l’UNICEF. .

La Coalition est une plate-forme composée de sept mouvements civiques et partis politiques engagés à travailler pour un Nicaragua avec les libertés, la justice, la sécurité, la prospérité et la démocratie qui recherche le respect des droits humains de chaque Nicaraguayen, sans discrimination ni répression, ainsi que la création d’opportunités pour la citoyenneté.