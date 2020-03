La Coalition nationale exige que le régime utilise les fonds d’urgence CABEI pour apporter une aide financière aux secteurs vulnérables touchés par Covid-19

Les sept partis politiques et organisations d’opposition de la Coalition nationale ont demandé au dictateur Daniel Ortega de retirer son désintérêt pour la grave crise économique au Nicaragua, aggravée par la récession mondiale causée par la pandémie de Covid-19, et d’adopter des mesures urgentes telles qu’une aide financière. aux populations les plus vulnérables telles que les personnes âgées, les indépendants et les chômeurs.

José Pallais et Violeta Granera, de l’Alliance civique et de l’Unité nationale bleue et blanche (UNAB), respectivement, ont souligné qu’une partie du fonds d’urgence en cas de pandémie disponible auprès de la Banque centraméricaine d’intégration économique (CABEI) pour la région d’Amérique centrale, être utilisé par le Nicaragua pour apporter une aide en espèces aux secteurs les plus durement touchés.

«Des mesures de compensation économique sont nécessaires pour les plus pauvres, par exemple pour faire face à la forte baisse de l’activité économique. Un plan financier d’urgence est nécessaire de toute urgence pour s’occuper du secteur informel, des personnes qui en ont le moins et qui n’ont aucune ressource pour faire face à la crise économique, qui sera aggravée par la situation de la pandémie “, a déclaré Pallais.

L’Alliance civique et l’UNAB ont déclaré qu’au Nicaragua, la dictature d’Ortega doit reproduire les efforts déployés au Salvador, aux États-Unis et dans d’autres gouvernements mondiaux qui aident sa population, ses citoyens et ses entreprises à faire face à l’assaut de la crise. car à défaut, selon les opposants, les conséquences ne seront pas seulement une augmentation des niveaux de pauvreté, mais une explosion sociale pourrait se produire.

“Le plan doit envisager des transferts économiques, comme le font les Etats-Unis, qui sont pointés du doigt sur le gouvernement supposé insensible, mais qui n’a pas hésité à faire face aux besoins de la majorité. Le gouvernement d’El Salvador aussi. Ici au Nicaragua, nous suggérons de concevoir un plan similaire, nous suggérons que ce soit pour la population la plus nécessiteuse, ceux qui sont au chômage, les personnes âgées et les familles qui sont dans les rues qui le demandent. Ils devraient recevoir une prime en argent “, a déclaré Pallais.

Le portefeuille de ressources immédiatement disponibles est celui de CABEI, qui disposait du Fonds d’urgence pour chaque pays du Système d’intégration économique (SICA), y compris le Nicaragua. Ces fonds seront utilisés pour “contribuer aux besoins immédiats de la pandémie de coronavirus”, qui se propage à chaque fois en Amérique centrale, comme dans le reste de la planète où il y a plus de 700 000 personnes infectées et plus de 30 000 morts.

CABEI dispose également d’un programme financier de 1 910 millions d’euros pour faire face à la crise sanitaire et économique provoquée par la pandémie de coronavirus.

Selon CABEI, l’objectif de ce programme est “de fournir à la région des ressources qui permettent aux pays de la région de payer les dépenses et d’élargir leur réponse aux effets générés par la crise des coronavirus”. C’est 550 millions de dollars pour le soutien budgétaire d’urgence, plus 1 milliard de dollars pour les banques centrales, 350 millions de dollars supplémentaires pour fournir un soutien de liquidité aux banques commerciales pour soutenir les micro et petites entreprises. Les pays peuvent accéder à 2,1 millions de dollars pour acheter 150 000 kits de test COVIT-19.

Pallais et Granera ont exprimé que la dictature d’Ortega ne peut pas continuer à apparaître que le pays n’est pas dans une crise économique grave, quand il y a une paralysie de la productivité parce que la majorité des entreprises et des entreprises sont fermées en raison de l’auto-isolement auto-convoqué de la société, suite à la Mesures de l’OMS.

Les membres de la Coalition nationale ont souligné que si des ressources d’urgence sont disponibles pour l’appui budgétaire, le régime doit en faire usage de manière responsable et transparente, en les utilisant pour fournir une assistance en espèces aux secteurs les plus vulnérables afin qu’ils aient quelque chose à couvrir. besoins essentiels dans leurs maisons pendant la durée de l’urgence Covid-19.

“Nous n’allons pas cesser de faire du lobbying et exiger des mesures qui, selon nous, auraient déjà dû être prises, comme servir la population qui n’a pas les ressources pour passer en quarantaine. Il incombe à l’État d’assurer cette protection économique. La réforme du budget doit avoir lieu, dans le sens d’allouer des ressources à ceux qui en ont le plus besoin “, a déclaré Granera, de l’UNAB.

Jusqu’à présent, le régime d’Ortega a agi contrairement aux recommandations de l’OMS, appelant à des marches, à des événements de partis politiques, ainsi qu’à des activités religieuses et touristiques, auxquelles seuls les sympathisants d’Ortega, qui constituent la minorité de la population, assistent.

Le ministère de la Santé (Minsa) n’a signalé que quatre cas positifs, dont un est décédé jeudi dernier. Il y a 15 suspects.

La Coalition nationale prépare un plan d’intervention

Granera, de l’UNAB, a rapporté que les organisations de la Coalition nationale préparent un plan de réponse parallèle à ce que décide le régime d’Ortega, pour “nous préparer à faire face aux effets sociaux” de la crise sanitaire de l’économie.

Bien que la Coalition nationale se concentre actuellement sur des actions préventives contre l’expansion du nouveau coronavirus Covid-19, elles continuent à avoir la priorité d’obtenir la libération des prisonniers politiques et en même temps, elles continuent à gérer au niveau international afin que le régime accepte de négocier des réformes électorales inclusives qui permettent de restaurer la transparence et la confiance de la population électorale.

“La priorité désormais de la politique est de défendre la vie des Nicaraguayens, ce qui inclut la dénonciation nationale et internationale de ce régime pour les effets dramatiques qu’il peut avoir dans le pays, face à la négligence criminelle dont il fait preuve”, a déclaré Granera.

Le travail parallèle comprend la fourniture d’informations sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur toutes les plateformes numériques des sept organisations de la Coalition, telles que la poursuite de la collaboration avec les organisations internationales pour faire pression sur le régime afin qu’il adopte des mesures avant la pandémie, comme décréter l’urgence qui donnerait lieu à une réforme budgétaire pour renforcer les ressources du système de santé.