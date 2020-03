La Coalition nationale s’inquiète de la façon dont le Nicaragua gère la crise de Covid-19

La Coalition nationale nicaraguayenne a envoyé une lettre aux directeurs de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), montrant leur inquiétude quant à la manière dont le Nicaragua gère la crise due à la pandémie de Covid-19.

La lettre adressée au Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur de l’OMS, et au Dr Carissa F. Etienne, directrice de l’OMS à la Coalition, exprime “une extrême inquiétude” quant à la manière dont le gouvernement nicaraguayen a géré la crise sanitaire. .

“Au moment de la rédaction de cette lettre, le gouvernement nicaraguayen n’a reconnu que quelques cas confirmés de contagion, conformément à une politique de secret et de déni qui ne fait rien pour faire face à la crise sanitaire qui nous menace”, indique le document.

La plateforme, qui est composée de sept mouvements civiques et partis politiques, indique dans la lettre que le Nicaragua n’a pas pris de mesures pour faire face à la situation.

Au contraire, le gouvernement promeut des activités contraires aux recommandations explicites de l’OMS et agit sans transparence. Les autorités réaffirment qu’elles n’appliquent pas et ne mettront pas en œuvre de quarantaine et – contrairement aux directives mondiales – continuent de promouvoir et d’orienter les activités massives et publiques (marches obligatoires des agents publics et des résidents, visites de maison en maison, exercices de masse, événements touristiques, entre autres) », Ajoute le document.

Ils rapportent que le gouvernement n’a suspendu les cours à aucun des niveaux “, malgré les pressions du public. Au contraire, ceux qui ne sont pas présents ont été menacés d’être renvoyés l’année où ils sont présents. Dans le même temps, les élèves des écoles publiques primaires et secondaires sont contraints de participer aux marches du gouvernement dans diverses villes du pays, et le vice-président (Rosario Murillo) a ordonné d’élargir et de développer les activités de Pâques incluses dans une campagne de rencontres en face à face lors des foires , concours, podiums et entreprises ».

La Coalition rapporte à l’OMS que le gouvernement a envoyé ses partisans à domicile, l’exposant à des risques accrus. “En tout temps, on a tenté de minimiser les risques et les implications de la pandémie.”

Préoccupation pour les prisonniers politiques

Ils expriment également leur inquiétude face à la situation précaire des détenus et des prisonniers politiques, ce dernier a réussi sans résultats immédiats sans résultats.

Dans la lettre à Ghebreyesus et Etienne, la Coalition déclare que les autorités de l’OPS dans le pays «accompagnent à nouveau le gouvernement dans son comportement irresponsable et ne font pas grand-chose pour changer le comportement criminel du gouvernement Ortega, comme cela s’est produit pour à partir d’avril 2018, lorsque le gouvernement a réprimé la population et le ministère de la Santé a interdit l’attention aux blessés qui ont manifesté, ce qui a fait des morts et de graves conséquences. “

La Coalition demande à l’OMS / OPS de contacter les autorités gouvernementales nicaraguayennes pour agir de manière responsable.

Cet après-midi, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) s’est également déclarée préoccupée par les mesures prises par le Nicaragua et a déclaré qu’elles étaient “contradictoires” à ce que dictait l’OMS.

La CIDH a également appelé à la libération de “ceux détenus dans le contexte de la crise #DDHH qui se poursuit dans le pays et demande instamment que cette mesure atteigne en particulier les détenus dont les affections sont considérées comme faisant partie du groupe à risque pour # COVID19”.