La cocapitalité de Barcelone signifiera 15 millions de plus pour la culture et la science | Culture et divertissement

La cocapitalité culturelle et scientifique de Barcelone peut signifier une injection de 15 millions d’euros par an de la part de l’administration centrale, qui, avec les 10 millions déjà fournis par l’État, ajouterait un total de 25 millions pour ces zones, a ratifié le maire adjoint de Barcelona Joan Subirats.

Dans une interview à Efe, Subirats, conseiller responsable des domaines de la culture, de l’éducation, des sciences et de la communauté, a déclaré que lors de la réunion entre le président du gouvernement, Pedro Sánchez, et le maire de Barcelone, Ada Colau, le dernier jour 7 , visait un investissement global de l’Etat de “environ 25 millions d’euros par an” pour consolider les institutions et activités culturelles de référence de la capitale catalane.