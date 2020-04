La Colombie atteint 5 379 cas de COVID-19 et il y a déjà 244 victimes mortelles | La société

Le ministère de la Santé a confirmé ce dimanche 237 nouveaux cas de COVID-19 et atteint 5 379 infectés, alors qu’il a fait état de 11 décès, dont les décès sont déjà de 244.

Dimanche, 6 053 tests ont été traités, le plus en un jour depuis le premier cas signalé le 6 mars et 2 984 de plus que samedi.

À propos des nouveaux infectés, 94 sont à Bogotá, suivis des départements de Meta (46), Valle del Cauca (26), Atlántico (20), Bolívar (14), Magdalena (8), Cundinamarca (6), Risaralda (5 ), Huila, Antioquia et Amazonas (3), Boyacá (2), Cauca, Caldas, Nariño, Santander, Norte de Santander, Quindío et Chocó (1).

Le Ministère de la santé a également signalé que sur les 11 décès, un avait été signalé à Bogotá et trois autres dans les municipalités de Zipaquirá, Chía et Tenjo, qui font partie du département de Cundinamarca et se trouvent à la périphérie de la capitale colombienne.

De même, deux personnes sont mortes à Cartagena de Indias et les autres à Barranquilla, la capitale de l’Atlantique des Caraïbes; Floridablanca, à Santander (est); Río de Oro, à Cesar (nord), et à Unión Panamericana, une femme de 46 ans qui est devenue la première victime dans le département de la jungle du Chocó.

Situé dans la région du Pacifique, Chocó est le département avec le taux de pauvreté monétaire le plus élevé (58%) du pays, selon le Département de la planification nationale; et il ne compte que six hôpitaux de premier niveau (de base) pour desservir 30 municipalités et un hôpital de deuxième niveau (intermédiaire) pour plus de 530 000 habitants.

En revanche, les autorités sanitaires ont indiqué que 66 personnes de plus se sont rétablies de COVID-19, avec lesquelles il y a déjà 1 133 personnes guéries de la maladie en Colombie.

Sur les 5 379 cas de COVID-19 en Colombie, 807 sont importés, 1 868 liés aux contacts avec des personnes malades et 2 704 sont à l’étude pour identifier la chaîne de transmission.

PRINCIPAUX OBJECTIFS

Le ministère de la Santé a également indiqué que Bogotá enregistre le principal foyer de COVID-19 en Colombie avec 2 245 patients.

Sont également élevés la Valle del Cauca (841), Antioquia (452), Bolívar (240), Meta (232), Cundinamarca (203), Risaralda (185), Atlántico (176), Magdalena (160), Nariño (93 ), Huila (87) et Norte de Santander (61).

Une situation préoccupante est vécue à la prison de Villavicencio, la capitale de Meta, où l’on compte 186 cas confirmés, un chiffre supérieur à celui des patients de 26 des 32 départements de Colombie.

Pour cette raison, le gouverneur de Meta, Juan Guillermo Zuluaga, a déclaré sur Twitter que “tout le personnel de la prison de Villavicencio sera testé pour COVID-19”.

“Les gens ne quitteront pas le centre pénitentiaire dont le résultat est positif, ils seront isolés à l’intérieur de la prison. De plus, en coordination avec l’Unité des services pénitentiaires et pénitentiaires (Uspec), une tente médicalisée sera installée et équipée pour desservir cette population”, a indiqué le responsable. officiel.

Pour lutter contre l’expansion du coronavirus, la Colombie est en quarantaine qui a commencé le 25 mars et a été prolongée par le président Iván Duque jusqu’au 11 mai.