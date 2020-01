L’équipe nationale U23 a perdu ce dimanche à Barranquilla 0-1 contre la Bolivie lors d’un match de préparation pour le tournoi pré-olympique qui débute le 18 janvier.

L’équipe de café s’est appropriée le ballon et a eu plusieurs approches du but rival mais n’a pas pu violer le but de Rubén Cordano.