Les gouvernements de l’Argentine et de la Colombie voient dans la Copa América non seulement un événement sportif mais une opportunité pour attirer le tourisme et surmonter les différences internes dans les moments de polarisation politique et d’exigences sociales.

Cela a été exprimé mercredi par les ministres des sports de Colombie, Ernesto Lucena, et d’Argentine, Matías Lammens, lors de la promotion à Bogotá du tournoi qu’ils organiseront ensemble et se tiendra du 12 juin au 12 juillet.