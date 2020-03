La Colombie ferme ses frontières avec le Venezuela grâce à COVID-19

Le président Iván Duque a indiqué que la Colombie ferme les frontières avec le Venezuela, à compter d’aujourd’hui, samedi, pour empêcher la propagation du coronavirus.

“A partir de 5 heures du matin le (samedi 14 mars, les postes frontaliers avec le Venezuela seront fermés; cela sera fait comme une mesure de protection contre la situation qui se produit également dans le pays voisin”, a indiqué le porte-parole. Vendredi soir, président.

Après un examen détaillé avec le Cabinet de l’évolution du coronavirus et des événements des dernières heures, je voudrais informer le pays des mesures suivantes:

1) À partir de 5h du matin, ce samedi 14 mars, tous les postes frontaliers avec le Venezuela sont fermés. (1/3)

– Iván Duque (@IvanDuque) 14 mars 2020

En d’autres termes, les sept postes frontaliers autorisés entre la Colombie et le Venezuela seront définitivement fermés, conformément aux dispositions du gouvernement.

Il a même évoqué un renforcement des contrôles d’immigration avec l’Équateur.

Le directeur de Migration Colombia, Juan Francisco Espinosa, a déclaré que des activités de vérification permanentes commenceront à vérifier le respect des mesures à la frontière.

Restriction en provenance d’Europe et d’Asie

Duque a également annoncé la restriction de l’entrée dans son pays des personnes qui se trouvent en Europe et en Asie depuis 14 jours, à l’exception des résidents colombiens.

“Les Colombiens et les résidents de notre pays qui se sont rendus dans ces endroits subiront clairement un isolement préventif obligatoire, où nous renforcerons tous les contrôles pour garantir l’application de la mesure”, a ajouté Duque.

La ministre des Transports, Angela María Orozco, a précisé que cette mesure exonère également “les membres des missions diplomatiques qui, une fois entrés dans le pays, seront soumis à la mesure d’isolement préventif obligatoire”.

La mesure commence à s’appliquer le lundi 16 mars.

Le responsable a également déclaré que “cette mesure fera l’objet d’un suivi, fera l’objet de sanctions de la part du ministère de la Santé et fera l’objet de visites aléatoires” pour vérifier si l’isolement est respecté.

Espinosa a ajouté que les mesures dans les différents aéroports sont en train d’être renforcées, “Les étrangers qui ne connaissent pas la mesure, à leur arrivée dans le pays, seront interdits de territoire”; Dit Espinosa.

Samedi, le ministère a confirmé six nouveaux cas confirmés de COVID-19, atteignant ainsi un total de 22 en Colombie.

Les annonces du président sont intervenues après que le ministère de la Santé et de la Protection sociale a confirmé vendredi après-midi trois autres cas, survenus dans les villes de Bogotá, Villavicencio et Palmira, de personnes se trouvant en Italie et en Espagne. Jusque-là, il y en avait 16 au total.