La Colombie interdit aux étrangers d’entrer dans le pays en raison d’un coronavirus

La Colombie interdira aux étrangers d’accéder à son territoire à partir de lundi pour tenter de stopper la pandémie du nouveau coronavirus, qui a laissé au moins 34 personnes infectées dans le pays, a rapporté dimanche le président Iván Duque.

“Je voudrais informer le pays: depuis le 16 mars, les non-ressortissants et les non-résidents de la Colombie ne peuvent pas entrer dans le pays”, a écrit le président sur Twitter.

Les Colombiens et les étrangers vivant dans le pays pourront y entrer bien qu’ils aient “un isolement préventif obligatoire pendant 14 jours” dans leurs foyers, a-t-il ajouté.

La mesure, qui n’affecte pas les diplomates, élargit celle prise vendredi, lorsque le président a ordonné la fermeture de la frontière avec le Venezuela (avec 17 cas confirmés) et l’interdiction de l’entrée d’étrangers en provenance ou à destination de l’Europe et de l’Asie, les principaux axes de la virus.

🎥 #EnVivo | Déclaration du Président de la République @IvanDuque. https://t.co/yOU5VqbuMp

– Présidence colombienne (@infopresidencia) 15 mars 2020

Auparavant, il avait ordonné l’isolement pendant 14 jours à ceux qui arrivaient de Chine, de France, d’Espagne et d’Italie, et d’annuler le débarquement des navires de croisière et des événements de masse.