La Colombie n’exclut pas un report de la Copa América en raison du coronavirus | Sports

Le ministre colombien des Sports, Ernesto Lucena, a déclaré jeudi qu’il était probable que la Copa América, prévue pour juin et juillet prochain dans son pays et en Argentine, soit reportée si la FIFA décidait de reporter la Coupe Euro 2020 en raison de la pandémie de COVID. -19.

“L’indication que nous avons est que tout dépend de ce qui se passe avec la Coupe Euro. Si la Coupe Euro est reportée, il est très probable que la Copa América soit reportée”, a déclaré Lucena dans une interview accordée au programme Nexo ESPN.

Cependant, le ministre a précisé que la FIFA est l’autorité compétente pour décider et que la Colombie “doit faire partie de cette lutte” contre la pandémie qui a paralysé le monde.

Lucena a également déclaré que le gouvernement colombien n’exclut pas non plus de demander à la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) de reporter le tournoi au cas où COVID-19 continuerait de croître dans le pays, où il y a neuf cas confirmés.

“Si nous constatons que l’épidémie est incontrôlable, nous demanderions à Conmebol de reporter la Copa América”, a déclaré Lucena dans des déclarations recueillies par Caracol Radio.

Afin de contenir COVID-19, le président colombien Iván Duque a déclaré une “urgence sanitaire” à partir d’aujourd’hui jusqu’au 30 mai, ce qui implique l’annulation de tous les événements publics pour plus de 500 personnes.

La 47e édition de la Copa América, le plus ancien tournoi par équipe au monde, accueillera l’Australie et le Qatar. Il y aura 38 matchs et l’inauguration est prévue le 12 juin au stade Monumental de Buenos Aires, tandis que la finale est prévue le 12 juillet au Barranquilla Metropolitan.

D’autre part, la FIFA a convenu jeudi de reporter le début des tours de qualification sud-américains pour la Coupe du monde de Qatar 2022, comme les dix pays membres de la CONMEBOL l’avaient demandé la veille, pour empêcher la pandémie d’avancer.

Dans une lettre publiée par Conmebol, la FIFA accepte de travailler ensemble pour fixer de nouvelles dates de matches et trouver des solutions à ce qu’elle a appelé une “situation exceptionnelle”.