La Colombie vise, Carrascal brille, le Chili gagne à nouveau et l’Équateur déçoit | Réseaux sociaux sportifs

Le talent de Jorge Carrascal a donné à la Colombie son premier triomphe et au pré-olympique certains de ses meilleurs moments mardi dans la deuxième journée du groupe A dans laquelle le Chili a poursuivi sa campagne idéale et battu le Venezuela, tandis que l’Équateur a de nouveau chuté par une victoire et Son chemin vers Tokyo était en montée.

Les Colombiens, qui à la date d’ouverture du tournoi sont tombés en Argentine, ont surmonté le coup d’envoi et sont revenus au stade du centenaire de la ville d’Arménie après 15 ans ont confirmé que ce scénario est un porte-bonheur après le renflement de 4-0. À propos des Équatoriens