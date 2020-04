La commission de reconstruction voit le jour bien que toujours sans méthode de travail | La politique

Le Congrès a créé à l’unanimité ce mardi la commission pour la reconstruction sociale et économique après la crise des coronavirus, mais il ne commencera ses travaux qu’après la semaine prochaine car des aspects tels que le calendrier, la méthodologie ou sa présidence doivent encore être fermés.

Aucun groupe ne s’est opposé à la formation d’une commission qui a été approuvée il y a deux semaines par le Premier ministre, Pedro Sánchez, et le leader du PP, Pablo Casado.

Jusqu’à ce mardi, l’unanimité n’a pas été confirmée, ce qui, même hier, était en danger parce que ni les socialistes ni les populaires ne se sont mis d’accord sur qui devrait présider une commission appelée à être la plus pertinente au Parlement.

Ils ne l’ont pas fait non plus ce mardi, ni sur quelle dynamique le nouveau corps devrait porter.

Marié, quelques heures avant que la Table du Congrès ait analysé la proposition du PSOE et de United We Can, il a proposé que Ana Pastor la préside, mais l’offre n’a pas facilité les progrès à cet égard.

Cet aspect continuera donc dans les airs pendant une semaine au plus, puisque les groupes se sont donnés jusqu’au jeudi 7 mai pour désigner leurs représentants dans une commission qui comptera au total 46 députés.

La création de cet organisme a d’abord atterri sur la Mesa, qui l’a qualifié et a commencé son processus. Le règlement établissant que les comités non permanents ont besoin de l’approbation du Conseil des porte-parole, ce dernier a discuté et voté l’initiative immédiatement après.

Il l’a fait sur le texte présenté vendredi par le PSOE et United Podemos. La porte-parole socialiste, Adriana Lastra, a été celle qui a introduit ce point à l’ordre du jour, après quoi les groupes se sont positionnés.

Tous ont manifesté leur accord avec la commission, bien qu’ils n’aient pas non plus évité les critiques, notamment celle de la porte-parole du PP, Cayetana Álvarez de Toledo, qui, comme elle l’a souligné plus tard lors d’une conférence de presse, a exprimé sa déception que la proposition de La nouvelle commission sera enregistrée sans la signature de personne de votre groupe.

Lorsque le Conseil a donné son feu vert, le Conseil s’est réuni à nouveau pour voter sur la proposition et l’unanimité a de nouveau été enregistrée.

Le renforcement de la santé publique, la manière de canaliser la reprise économique après une crise dont la production a été pratiquement paralysée, la couverture des politiques sociales et le rôle de l’Espagne dans l’UE seront probablement les domaines de travail. Le calendrier s’étalera sur deux mois, bien qu’il soit extensible.

Le développement des sessions se terminera par un avis avec des propositions pour la reconstruction du pays sur lesquelles le Congrès au complet devra voter.

Si l’accord prévaut dans tous ces aspects, il n’en va pas de même de la méthodologie à suivre.

Álvarez de Toledo veut que la commission soit caractérisée par “transparence et solvabilité”, mais aussi par la défense des libertés publiques, et cela signifie qu’il doit y avoir “étude et travail”, et aussi des apparitions de “ceux qui ont des responsabilités publiques” et les politiques et ils prennent des décisions. “

La porte-parole du PP a de nouveau exigé que lors des sessions la validité des droits démocratiques soit analysée. “Le Congrès ne peut pas être mis de côté sur une telle question”, a-t-il ajouté.

Il a également appelé à la vitesse dans la start-up dans l’espoir qu’à la fin de cette semaine, “l’embryon” de la commission sera défini, et ensuite, l’ordre du jour et “l’organisation interne”.

Le porte-parole de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, a regretté que la nouvelle commission de la reconstruction n’ait pas décrit sa méthode de travail, pas même dans quels domaines elle approfondira, mais a insisté pour que son parti assiste aux sessions et collabore.

Adriana Lastra et son homologue du groupe parlementaire Unidas Podemos, Pablo Echenique, ont exprimé leur satisfaction à la naissance d’une commission dont ils ont présenté le croquis vendredi dernier.

Dans son compte Twitter, la porte-parole socialiste a exprimé sa confiance que “l’unité et la loyauté” guideront la commission pour la reconstruction sociale et économique du pays après la crise sanitaire.

Echenique a exprimé son souhait, lors de la conférence de presse après le Conseil des porte-parole, que la commission soit une réalité la semaine prochaine.

Il bénéficiera de l’assistance de tous les groupes, y compris ceux des groupes indépendantistes et nationalistes, qui sont très contrariés de nos jours, comme plusieurs sources l’ont fait remarquer à Efe, en raison de la manière dont la nouvelle commission a pris des mesures en vue de sa constitution.