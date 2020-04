La Commission nationale de bioéthique critique les “déficiences argumentatives” dans le guide d’urgence de Covid-19

Il appelle à «faire une version inclusive et convenue». Il s’agit d’un projet, a précisé José Ignacio Santos Preciado.

Après le Guide de bioéthique sur l’allocation des ressources essentielles en médecine, diffusé sur la page du Conseil général de la santé, José Ignacio Santos Preciado, secrétaire de la même, a précisé dans Aristegui En Vivo que Il s’agit d’un projet qui sera soumis au CSG pour analyse.

Sur la page de la Commission nationale de bioéthique, ce document a été critiqué en raison de “diverses lacunes argumentatives dans sa rédaction”, pour lesquelles il a appelé à “une version inclusive et consensuelle”.

Cette ligne directrice comprend, par exemple: «Lorsque nous n’avons qu’un seul ventilateur et qu’il y a deux patients: le patient A a 80 ans et le patient B a 20 ans. Supposons que si le patient A reçoit le ventilateur, elle vivra 7 ans de plus et si le patient B reçoit le ventilateur, elle vivra 65 ans de plus. Pour résoudre ce problème, un principe supplémentaire doit être introduit: sauver autant de vies à compléter. Une vie complète doit être comprise comme n’ayant pas encore traversé les différentes étapes du développement bio-psycho-social humain (c’est-à-dire l’enfance, l’adolescence, l’âge adulte, la vieillesse). Et parmi les vies à accomplir, vous devez choisir celles qui en sont aux premiers stades ».

Bien que la position de la Commission nationale de bioéthique soit concise, elle coïncide avec la démarcation faite par l’UNAM – dont le recteur est membre dudit conseil – qui à son tour a déclaré dans un communiqué: «Ce week-end, le Conseil de General Health a publié un document intitulé Critical Medicine Resource Allocation Bioethics Guide, qui établit les dispositions qui guideront les décisions du personnel médical au cas où le système de santé serait submergé par la pandémie de Covid-19. . À cet égard, l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) estime qu’il est important d’apporter la précision suivante: 1.- Conformément aux dispositions des articles 15 de la loi générale sur la santé et du troisième du règlement intérieur du Conseil lui-même, il correspond à l’université National, en particulier le recteur, l’un des sièges destinés aux membres titulaires. 2.- Ni l’UNAM ni son recteur, le Dr Enrique Graue Wiechers, n’ont été convoqués à une session plénière pour l’analyse, la discussion et l’approbation éventuelle dudit guide. Par conséquent, l’Université nationale se dissocie des termes et du contenu dudit document. »

En plus de ce qui a été publié sur la page de la Commission nationale de bioéthique, en raison de la récente publication du guide, une déclaration sur «bioéthique face à la pandémie de Covid-19“, Daté du 12 mars et reproduit ci-dessous:

