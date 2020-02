La Communauté de Madrid suspend l’ouverture des bookmakers | La société

La Communauté de Madrid a approuvé mercredi le décret de suspension de la concession de nouvelles autorisations pour l’ouverture de salles de jeux et de paris, rétroactivement depuis le 29 novembre et qui restera en vigueur jusqu’à l’approbation du nouveau décret pour planifier l’activité et sur laquelle la Communauté travaille déjà.

Avec ce décret, l’Exécutif régional s’est engagé à “améliorer les réglementations qui affectent le secteur du jeu, une activité légale et réglementée pouvant générer des problèmes de santé publique”.