La communauté évangélique demande que la loi sur la mémoire les reconnaisse comme victimes | La société

La communauté évangélique espagnole veut que la loi sur la mémoire historique reconnaisse la persécution et la répression que ce groupe a subies pendant la guerre civile et la dictature de Franco et récupère ainsi de l’oubli la contribution des protestants à l’histoire de l’Espagne.

L’écrivain José Luis Villacañas reçoit lundi le “ Prix Unamuno, un ami des protestants ” qui remet chaque année le journal en ligne Protestante Digital – lié à l’Alliance évangélique espagnole – à une personne ou une institution qui a contribué à la pluralité et à la coexistence.