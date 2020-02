La Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC) a engagé une procédure disciplinaire contre sept entreprises du marché immobilier, dont Idealista et Look & Find, pour coordination des prix et autres conditions commerciales.

La liste des entreprises répertoriées dans le dossier de sanction est complétée par le franchiseur immobilier, Inmovilla Applications, Witei Solutions, Anaconda et Real Estate and Multiple Real Estate Exclusives Service (MLS).