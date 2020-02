La confiance des consommateurs dans l’économie espagnole s’est améliorée en janvier pour le troisième mois consécutif, tirée par une évaluation plus positive de la situation actuelle et des attentes.

L’indice de confiance des consommateurs (ICC) de janvier publié par le Center for Sociological Research (CIS) s’établit à 87,2 points, soit 9,4 points de plus qu’en décembre 2019, bien qu’en dessous de 100 des points qui font la différence entre une perception positive et négative.