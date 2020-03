La confiance des consommateurs dans l’économie espagnole a chuté en février en raison de la pire valorisation de la situation actuelle et des perspectives, qui s’est terminée trois mois consécutifs à la hausse.

L’indice de confiance des consommateurs (ICC) de février publié par le Center for Sociological Research (CIS) s’établit à 85,7 points, 1,5 de moins qu’en janvier et loin des 100 qui font la différence entre une perception positive et négatif