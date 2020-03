La confiance des entreprises mexicaines en baisse après la confirmation de la baisse du PIB en 2019 | Entreprises mexicaines

La confiance des hommes d’affaires mexicains de différents secteurs tels que la fabrication, la construction, les services privés commerciaux ou non financiers a chuté au cours de l’année dernière et en février dernier était inférieure à 50 points, coïncidant avec la confirmation de la baisse de 0,1% du produit intérieur brut (PIB) en 2019.

Selon les indicateurs de confiance des entreprises du mois de février, publiés lundi par l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi), les hommes d’affaires du secteur manufacturier ont une confiance de 47,1 points sur 100, 5,8 points de moins que au cours du même mois de 2019.

Les 38 points se démarquent négativement – une baisse de 10 points par rapport au même mois de l’année précédente – qui obtient le vecteur “Bon moment pour investir”.

De même, l’indicateur de confiance dans la construction pour la construction a obtenu 46,2 points en février, soit 3,1 points de moins qu’en février 2019. Dans ce poste, le vecteur “Situation économique future de l’entreprise” obtient 61,1 points. Cependant, le «bon moment pour investir» ne compte que 23,4 points.

L’indicateur de confiance des entreprises dans le commerce était de 49,7 points, contre 53,4 points le même mois de l’année précédente, avec une baisse de tous les sous-indices.

Enfin, l’indicateur de confiance des entreprises de services privés non financiers a obtenu 49 points, soit 4,1 points de moins par rapport à février 2019.

Par rapport au mois de janvier, l’indice de confiance a baissé dans les secteurs manufacturier et de la construction, tandis que 0,5 point s’est amélioré dans le cas du commerce.

Le produit intérieur brut (PIB) du Mexique a diminué de 0,1% en 2019 par rapport à l’année précédente en raison de la contraction de l’activité industrielle, a fait savoir l’Inegi le 25 février.

L’Enquête mensuelle sur l’opinion des entreprises (EMOE) – avec un échantillon de plus de 3 456 entreprises – génère des indicateurs à l’échelle nationale pour connaître l’opinion et la perception des entrepreneurs concernant la performance économique du pays et des entreprises des industries manufacturières , de la construction, du commerce et des services privés non financiers.