La confiance des entrepreneurs espagnols au premier trimestre de cette année a diminué de 0,4%, reflétant une modération de la baisse enregistrée au cours des trois derniers mois de 2019.

Selon l’indicateur publié jeudi par l’Institut national de la statistique (INE), la confiance des entrepreneurs du transport et de l’hôtellerie (2,7%) et du commerce (2,2%) a chuté, alors qu’elle a augmenté Autres services (0,9%) et construction (0,4%), alors qu’il est resté stable parmi ceux de l’industrie.