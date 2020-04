La constitution de nouvelles sociétés a été réduite de 29,8% en mars | Économie

Les constitutions des entreprises ont chuté de près d’un tiers (29,8%) en mars, affectées depuis le milieu du mois par l’état d’alerte du décret en Espagne et par rapport au même mois de 2019, selon les statistiques mercantiles du Collège des registraires.

Les opérations d’augmentation de capital enregistrent une baisse de 24,6% au troisième mois de l’année et du taux interannuel.

Par communauté autonome et en mars, les enregistrements pour la constitution d’entreprises ont diminué avec plus d’intensité en pourcentage dans La Rioja (46,8%), les Asturies (45,7%), l’Aragon (45,5%) et l’Estrémadure (41,9% ).

Les opérations d’augmentation de capital ont diminué dans un pourcentage plus élevé en Navarre (63,2%), dans les Asturies (47,2%), aux îles Canaries (43%) et en Communauté valencienne (40,4%).

Au premier trimestre de l’année, 24.090 sociétés commerciales ont été constituées en Espagne, soit 14,1% de moins qu’au même trimestre de 2019.

Au cours de l’année en mouvement (12 derniers mois), 90 898 sociétés ont été constituées, soit 5,7% de moins qu’au cours de la même période de l’année précédente.

Par région, la création d’entreprises commerciales au premier trimestre a diminué sur tous les territoires, notamment et en pourcentage en Navarre (24%), en Estrémadure (23,5%) et à La Rioja (22,9%).

Concernant les augmentations de capital du premier trimestre, 8 880 opérations ont été enregistrées, soit 10,5% de moins au taux interannuel.

En termes d’augmentation de capital, 7224 millions d’euros ont été décaissés, soit 13% de moins qu’entre janvier et mars 2019.

Les sociétés en grande difficulté financière, qui ont été mises en faillite entre janvier et mars, étaient 1001, soit 9,6% de plus qu’au premier trimestre 2019, selon les greffiers.