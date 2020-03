La Corée du Sud a enregistré 600 nouveaux cas de coronavirus au cours de la journée, ce qui porte le nombre total d’infections à 4 812, tandis que les morts s’élèvent déjà à 28, selon des sources officielles aujourd’hui.

Les chiffres publiés mardi par le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies contagieuses de Corée (KCDC) calculent tous les cas survenus entre minuit dimanche et lundi, au cours desquels il y a eu six nouveaux décès.