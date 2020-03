Les autorités sud-coréennes ont annoncé aujourd’hui qu’au cours des dernières 24 heures 367 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés, ce qui atteint déjà le nombre de 7 134 infectés.

Après la Chine, à l’origine du nouveau coronavirus et où il y a plus de 80000 infectés et avec trois mille morts, la Corée du Sud est le pays avec le plus grand nombre d’infectés, au-dessus des plus de 4000 en Italie et en Iran.