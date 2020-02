La Corée du Sud enregistre 594 nouveaux cas de coronavirus et près de 3000 | La société

Les autorités sud-coréennes ont annoncé samedi avoir détecté 594 infections supplémentaires du coronavirus de Wuhan, ce qui porte le nombre total de cas détectés dans le pays à 2 931, parmi lesquels 16 ont été tués.

Parmi les nouveaux cas, 476 sont localisés dans la ville de Daegu, à environ 300 kilomètres au sud-est de Séoul, et 60 autres dans la province voisine de North Gyeongsang, zones où se trouve le foyer viral, selon les données du Centre for Contrôle et prévention des maladies contagieuses en Corée (KCDC).