La Corée du Sud impose des quarantaines aux arrivées d’Europe et réduit le nombre de nouveaux cas | La société

La Corée du Sud a annoncé aujourd’hui qu’elle imposerait des quarantaines forcées à toute personne entrant dans le pays en provenance d’Europe et a également signalé 87 nouveaux cas de coronavirus détectés la veille, ce qui représente une diminution du nombre d’infections quotidiennes.

Compte tenu de l’augmentation des cas importés (il y en a eu plus de 60), à partir de dimanche tous ceux qui viendront d’Europe subiront un test pour détecter la présence du coronavirus et, même s’ils sont négatifs, ils seront obligés de garder une quarantaine de 14 jours à la maison.

À leur tour, les autorités ont déjà préparé des installations pour accueillir les personnes en quarantaine qui n’ont pas encore d’adresse fixe en Corée du Sud.

En revanche, le pays asiatique, qui n’a pas limité les mouvements de ses citoyens ni fermé les frontières, a signalé 87 nouveaux cas détectés jeudi, 65 de moins que la veille.

Au cours des deux dernières semaines, la Corée du Sud a réussi à réduire et à stabiliser le nombre de nouvelles infections, bien que les autorités surveillent de près l’apparition de nouvelles flambées dans le sud-est, la zone qui concentre la majorité des infections, et autour de Séoul, où elle vit. la moitié de la population sud-coréenne.

La Corée du Sud totalise 8 652 infections, dont 6 325 actives (202 de moins que la veille) compte tenu des 2 233 sorties médicales (286 jeudi) et des 94 décès liés au pathogène (3 jeudi), comme annoncé aujourd’hui vendredi le Centre coréen pour le contrôle de la prévention des maladies transmissibles (KCDC).

Sur les 87 cas détectés mercredi, plus de la moitié, 47, ont été enregistrés dans le plus grand foyer du pays, la ville de Daegu (à environ 230 kilomètres au sud-est de Séoul) et la province du nord de Gyeongsang, qui concentre 86 % de toutes les infections nationales.

Le deuxième point le plus touché du pays est à nouveau la région de la capitale, qui a enregistré jeudi 31 cas, dont 17 à Séoul et 14 dans la province voisine de Gyeonggi.

Ces derniers jours, des flambées dans de petites églises ou lieux de travail ont été enregistrées dans cette région, qui dépasse déjà 600 cas cumulés.

Le taux de mortalité absolue du virus en Corée du Sud est actuellement de 1,09%, selon ce que le KCDC a déclaré aujourd’hui, qui indique qu’il est de 10,03% pour les plus de 80 ans, de 6,15% pour les personnes de 70-79 et 1,55% pour les 60-69.