Une nouvelle donnée fournie aujourd’hui par les autorités sud-coréennes porte à 6 767 le nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus, ce qui maintient ce pays au deuxième rang des pays les plus touchés par le COVID-19, après la Chine.

Selon les informations officielles du Centre de contrôle et de prévention et des maladies contagieuses de Corée (KCDC), au cours des dernières 24 heures, il y a eu 483 nouveaux cas, avec 44 morts au total, soit deux de plus qu’hier, vendredi.