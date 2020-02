La Corée du Sud signale 169 nouveaux cas de coronavirus et dépasse maintenant 1 000 | La société

La Corée du Sud a annoncé mercredi 169 nouveaux cas de coronavirus et compte déjà 1 146 infections, bien que la grande majorité d’entre elles continuent de se produire autour de la ville de Daegu, dans le sud-est du pays.

Sur les 169 nouveaux cas, 153 correspondent à Daegu (230 kilomètres au sud-est de Séoul) et à la province environnante de North Gyeongsang, où la secte religieuse de Shincheonji a été le principal foyer d’infection, selon le Center for Control and Prevention of Maladies contagieuses de Corée (KCDC).