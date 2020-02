La Corée du Sud signale le premier décès par coronavirus et 53 nouvelles infections | La société

Les autorités sud-coréennes ont signalé aujourd’hui le premier décès dû au nouveau coronavirus et ont à leur tour signalé 53 nouveaux cas, portant le nombre d’infections à 104 depuis que l’agent pathogène a commencé à se propager à travers le pays il y a un mois.

Le défunt est un homme du comté de Cheongdo, limitrophe de la ville de Daegu (230 kilomètres au sud-est de Séoul), dans la municipalité et les environs de laquelle 51 des 53 cas annoncés aujourd’hui ont été signalés, selon le Center for Control and Prévention des maladies en Corée (KCDC).